‘Ja’ zeggen in Noord-Zweden klinkt als zuigen aan een rietje Arne Adriaenssens

12 juli 2018

15u50

Bron: The Local 1 Bizar Wie in de Westhoek of Haspengouw al last heeft met het plaatselijke dialect, zou het in het noorden van Zweden helemaal moeilijk hebben. Als ze hier ‘ja’ zeggen ademen ze scherp in. Alsof ze een rietje tussen hun lippen hebben.

Het bizarre geluid zorgt bij buitenlanders wel eens voor de nodige verwarring. Zo interpreteren velen het als een non-verbale blijk van verbazing of wijten ze het aan de astma van hun gesprekspartners. Voor de inwoners van Umeå is het echter de normaalste zaak van de wereld.

Wat de klank zo vreemd maakt, is dat we normaalgezien uitademen als we praten. Een klank vormen door in te ademen is in de meeste talen ongezien. Toen The Local bij de Zweden zelf ging vragen waarom ze het doen, bleken ze het vooral makkelijk te vinden. “Je moet je mond niet opendoen om ‘jo’ te zeggen, je kan gewoon inademen.”

Correct Zweeds is de klank niet en je kan hem ook niet schrijven. Het wordt alleen mondeling in het lokale dialect gebruikt.

Onder je bed kuisen

In Zweden wordt er af en toe de spot gedreven met het vreemde gebruik. “De beste manier om onder je bed te kuisen, is iemand zijn hoofd eronder stoppen en hem dan vragen of er stof ligt”, is slechts één van de vele grappen die erover de ronde gaan. Ook biermerk Norrland Guld gebruikt de klank voortdurend in zijn reclames.