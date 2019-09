‘Ingepakt lijk’ bij het vuilnis in Amsterdam blijkt pop te zijn Redactie

11 september 2019

16u38

Bron: AD.nl 0 Bizar De schrik zat er goed in toen voorbijgangers vanmiddag bij vuilcontainers in Amsterdam een in vuilniszakken verpakt ‘lijk’ vonden. Bij nader onderzoek bleek het echter om een pop te gaan.

De politie van de Nederlandse hoofdstad sloeg direct groot alarm en zette de omgeving van de President Kennedylaan af voor onderzoek. Het ‘lijk’ zou in vuilniszakken verpakt en getapet zijn en lag naast een ondergrondse vuilcontainer.

Uitgebreid onderzoek volgde, waardoor uiteindelijk bleek dat het om een pop ging en niet om een menselijk lichaam. “Wij doen in dit soort gevallen altijd zorgvuldig onderzoek met behulp van het forensisch team. Mocht het wel om een stoffelijk overschot gaan, dan is het behoud van sporen cruciaal", aldus de politie. De politie deelde later ook een foto van het ‘lijk’. “Het was dus niet meteen te zien dat het hier om een pop ging”, klinkt het.

Bijgevoegd een foto. Het was dus niet meteen te zien dat het hier om een pop ging. Wij doen in dit soort gevallen altijd zorgvuldig onderzoek met behulp van het forenisch team, mocht het wel om stoffelijk overschot gaan is het behoud van sporen cruciaal. pic.twitter.com/Tryv1jmL8N Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Meer over Amsterdam