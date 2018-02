"Ik zou één keer per week met je willen vrijen": journaliste filmt stiekem hoe huisbaas haar gratis appartement aanbiedt in ruil voor seks Sven Van Malderen

01 februari 2018

19u57

Bron: ITV Wales News 0 Bizar Seks in ruil voor een goedkoop of zelfs volledig gratis logement? In het Verenigd Koninkrijk lijkt het fenomeen aan een stevige opmars bezig. Op een site als Craigslist zijn er alvast genoeg voorbeelden te vinden van zulke dubieuze voorstellen. Een journaliste van ITV Wales News nam de proef op de som en sprak undercover af met een van de bedenkelijke huisbazen.

De man vroeg 650 pond (740 euro) per maand voor zijn appartement in Wales. Maar minder was ook mogelijk, hij stond immers open voor 'alternatieve betalingswijzen'.

Siân Thomas filmde de ontmoeting stiekem met een verborgen camera. En jawel, de aap kwam bijzonder snel uit de mouw. "Ik wil niets voorstellen dat je in verlegenheid zou brengen, maar ik wil je wel helpen. Heb je al ooit van een 'friends with benefits'-regeling gehoord?", klonk het. "Ik zou één keer per week met je willen vrijen. Als je daarmee akkoord gaat, laat ik het huurbedrag volledig vallen."

"Ik ben een idioot"

Toen de huisbaas het café verlaten had, ging een andere journalist de confrontatie met hem aan. "Klopt het dat je haar een stek aangeboden hebt in ruil voor seks?", vroeg hij. "Weet je dat dat verboden is?" Maar de man hield de lippen stijf op elkaar.

Kort nadien stuurde hij wel een mail waarin hij door het stof kroop. "Ik had mijn instinct moeten vertrouwen, dan zou ik hier nooit aan begonnen zijn. Ik ben een idioot, dit gaat alles kapotmaken. Ik beloof dat ik dit nooit meer zal doen, mijn ogen zijn opengegaan. Ik schaam me dood. Schilder me alstublieft niet af als een monster."

Drie procent

Uit een enquête van het Britse onderzoeksbureau YouGov bij vierduizend huurders blijkt dat zulke praktijken wel vaker voorkomen. Drie procent van de vrouwen én de mannen bleek de voorbije vijf jaar al eens zo'n voorstel gekregen te hebben. "Ik mocht het appartement gratis hebben als ik op seksueel vlak heel ver met hem zou gaan", liet een vrouw optekenen. "De huisbaas kwam elke avond in mijn slaapkamer zitten en weigerde weg te gaan", getuigde iemand anders. Of nog: "Ik werd dertien jaar geleden op straat gezet omdat ik niet meer kon betalen en zijn voorstel tot seks weigerde."