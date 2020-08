“Ik zorgde net voor extra reclame”: werkneemster onthult in TikTokvideo hoe klanten goedkoper drank kunnen bestellen en krijgt haar C4 Sven Van Malderen

24 augustus 2020

13u22

Bron: The Daily Dot 1 Bizar Een werkneemster van een fastfoodrestaurant in Bay Area (San Francisco) heeft in een TikTokvideo verklapt hoe klanten goedkoper icetea kunnen bestellen. Tot haar grote verbazing werd ze enkele dagen later ontslagen. “Zo oneerlijk, ik heb het bedrijf net een hele hoop gratis publiciteit bezorgd”, klinkt het.

De 19-jarige jongedame gaf in een eerste filmpje een handige tip om een icetea met mangosmaak te bestellen. “De grote beker bij Chick-fil-A is eigenlijk niet zo groot. Je kan beter een Arnold Parmer bestellen (een mix van thee en limonade; nvdr) en er dan mango bijdoen. Zo krijg je dubbel zo veel Mango Passion Tea voor quasi dezelfde prijs”, klonk het. Ze beloofde in extra video’s nog meer bedrijfsgeheimen uit de doeken te doen.



Het filmpje viel met intussen meer dan 2,5 miljoen kijkers fel in de smaak. Al snel bleek echter ook dat niet iedereen er de humor van inzag. De jongedame werd bestookt met berichten van werknemers bij Chick-fil-A die vonden dat ze ontslagen moest worden. Uiteindelijk voegde haar baas ook de daad bij het woord.

“Hij zei niet expliciet dat het TikTokfilmpje de reden was”, klinkt het. “Volgens hem handelde ik niet altijd in het belang van het bedrijf en namen we daarom beter afscheid van elkaar. Ik vind het oneerlijk dat iemand een C4 krijgt voor een virale video, ik heb het bedrijf net gratis publiciteit bezorgd.”



Het gebeurt inderdaad wel vaker dat werknemers via TikTok handige weetjes over de interne keuken delen. In sommige gevallen verschijnen die dan zelfs op de officiële account van het bedrijf. Maar die eer is niet voor iedereen weggelegd: net zo vaak eindigt dit soort loslippigheid in een ontslag.

Het meisje nam tot slot revanche door te doen wat ze beloofde, namelijk nog meer ‘hacks’ delen. Zo verklapte ze onder meer hoe je bij een bepaalde bestelling twee broodjes kan krijgen voor de prijs van één. “Vul zeker ook de enquête in die op de rekening staat, dan krijg je een kippen- of pikante sandwich gratis. En speeltjes bij het kindermenu kunnen ingeruild worden voor ijscrème.”

“O ja, agenten krijgen korting. Een reden dus om het bedrijf niet meer te steunen. Met de groeten van je favoriete ex-Chick-fil-A-werkneemster”, voegde ze er tot slot nog fijntjes aan toe.



