"Ik zit naast stinkend dikzakje": Savannah moet huilen na denigrerende opmerking, maar dan komt er hulp uit onverwachte hoek Sven Van Malderen

17 mei 2018

14u51

Bron: USA Today 176 Bizar "Ik zit naast een stinkend dikzakje." Een vrouw wist amper wat haar overkwam toen ze per toeval las wat haar buurman in het vliegtuig over haar te vertellen had. Savannah Phillips barstte in tranen uit, maar gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek. Op haar Facebookpagina doet ze haar relaas van de feiten.

De vrouw vloog vorige maandag met United Airlines van Oklahoma naar Chicago. "Door de storm was mijn vlucht vervroegd. Daardoor kon ik geen zitje op voorhand uitkiezen, zoals ik normaal doe. Ik probeer altijd ergens alleen te zitten. Ik ben nooit de dikste persoon op het vliegtuig, maar ook niet de magerste. Ik vind het vreselijk als door mijn toedoen iemand niet de volledige ruimte heeft."

"Ik kwam naast een man te zitten die zei dat hij een komiek was. Hij zag er een zestiger uit, met een knalgele zonnebril op de neus. Hij stond recht, zodat ik op mijn plekje naast het raam kon gaan zitten. Toen de stewardess de veiligheidsvoorschriften aan het uitleggen was, haalde hij zijn gsm boven. Hij hield het heldere scherm op dertig centimeter van mij en gebruikte een bijzonder groot lettertype. Ik kon dus bijna niet anders dan meelezen. En toen zag ik dat hij aan het sturen was dat hij naast een stinkend dikzakje zat."

"De rest van zijn sms heb ik niet meer bekeken. Ik draaide mijn hoofd zo snel mogelijk weg en was in shock. Het was een bevestiging van de negativiteit waar ik dagelijks tegen moet vechten. Voor ik het goed en wel besefte, bengelden er tranen over mijn gezicht. Ik huilde in stilte en hoopte dat die kerel geen gesprekje met mij zou starten. In dat geval wist ik niet hoe ik zou reageren, ik had ook geen zin om van het vliegtuig gezet te worden. Ik plakte tegen de wand, zo ver mogelijk van hem. Ik voelde me echt gekwetst. En toen kwam de piloot nog eens zeggen dat we met dertig minuten vertraging zouden opstijgen. Extra tijd die ik naast die griezel moest doorbrengen, geweldig toch?"

"Na tien minuten tikte er plots iemand op zijn schouder. 'Wij veranderen nu van plaats, begrepen?', maakte hij duidelijk. 'Je bent over haar aan het sms'en, dat vind ik niet oké. Die kerel komt vervolgens naast mij zitten en schrikt als hij me ziet wenen. Hij vroeg of ik die sms gelezen had en ik knikte. Hij peperde mij in dat ik het me niet mocht aantrekken en dat alles wel in orde zou komen. We begonnen te praten over mijn echtgenoot Ross en de kinderen, zijn tweejarige zoon, onze jobs,..."

Die redder in nood bleek Chase Irwin te zijn, de baas van een bar en restaurant in Nashville. Meteen na de feiten liet hij de volgende boodschap achter op zijn Snapchataccount. "Een man zit hier naar zijn vrouw te sms'en dat hij naast een stinkend dikzakje zit en dat hij bijna moet kotsen. Ik heb gezien dat ze die tekst gelezen heeft, ze ziet er nu heel triest uit. Moet ik hem nu een mep verkopen of er gewoon iets van zeggen tijdens de landing?"

Uiteindelijk besloot Irwin toch sneller in actie te treden. "ik kon het niet langer aanzien dat ze naast die kerel moest blijven zitten. Als ik iemand zie huilen, raakt me dat." Toen de onbeleefde passagier vroeg waarom hij moest verhuizen, bleef het antwoord niet lang uit. "Omdat je geen hart hebt. Ik heb gezien wat je via sms gestuurd hebt, het meisje naast jou heeft het ook gelezen. Je moet echt rekening houden met andermans gevoelens."

"De stewardess werd op de hoogte gebracht en wilde hem gratis drank geven", voegt Savannah nog toe. "Ze vond hem een held, maar dat is niet helemaal juist. Hij was mijn held, een waar geschenk van God. Ik voel me vandaag een beetje knapper dan anders." Savannah krijgt nu online veel steunbetuigingen, al zijn er ook enkelen die beweren dat ze heus niet het recht had om dat sms'je te lezen.