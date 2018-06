"Ik zag er vroeger veel te saai uit": Amber laat haar tong splitsen en oogballen blauw tatoeëren Sven Van Malderen

07 juni 2018

16u22

Bron: Daily Mail 7 Bizar Maak kennis met Amber Luke: de 23-jarige jongedame uit Australië heeft nu al meer dan 8.500 euro uitgegeven om een extreme look te verkrijgen. Zo liet ze haar tong splitsen, de oorlellen stretchen én haar oogballen blauw tatoeëren. Daarnaast prijken ook meer dan vijftig 'gewone' tattoos op haar lichaam. "Maar ik heb nergens spijt van, ik ben verliefd op mijn uiterlijk", klinkt het.

Amber heeft aan haar indrukwekkende transformatie de bijnaam 'Blue Eyes White Dragon' overgehouden. "Mijn vrienden vonden dat ik er blijkbaar als een draak uitzag."

Intussen heeft de jonge meid op Instagram al meer dan 21.000 volgers. "De verslaving is eigenlijk op m'n zestiende begonnen. Ik zag mensen in mijn omgeving met een tatoeage en wilde dat ook proberen. Ik moest weten hoe dat aanvoelde. Toen ik achttien werd, had ik al drie tattoos. Niet veel later liet ik mijn eerste grote inkttekening zetten. Nu heb ik er al meer dan vijftig. Hoeveel precies? Geen idee, ik ben de tel kwijtgeraakt."

Een verzameling tatoeages, tot daar aan toe. Maar met die ingreep aan de oogballen liep Amber ook nog eens het risico om permanent blind te raken. "Dat was heel intens", vertelt het meisje. "Na veertig minuten was de klus geklaard, maar het deed enorm veel pijn. Mijn ogen werden opengehouden en intussen werd er met een spuit inkt geïnjecteerd. Dat gebeurde vier keer per oog, ik heb drie weken lang geen steek kunnen zien."

"Mijn tong laten splitsen deed ook geen deugd. Ik kon een week lang niet meer praten of eten."

De vrienden van Amber steunen haar in al haar beslissingen. "Mijn moeder heeft zich zelfs vanaf dag één ontpopt tot mijn grootste fan. Ze moest wel even huilen toen ze hoorde dat ik mijn oogballen had laten tatoeëren, maar nu heeft ze zich er al lang mee verzoend. Natuurlijk zijn er ook heel wat buitenstaanders die mij afkraken, maar het blijft mijn lichaam. Ik beslis wat er mee gebeurt. Gelukkig vinden de meesten het gewoon fascinerend."

Amber vond inspiratie bij Ethan Bramble, de Australiër die zichzelf de koning van de lichaamsmodificaties noemt. "Hij liet zijn ogen zwart tatoeëren. Dat was ik in eerste instantie ook van plan, maar de tatoeëerder kon me overtuigen om voor blauw te gaan. Dat paste beter bij mijn natuurlijke oogkleur."

Wat er nu nog op de agenda staat? "Morgen laat ik een nieuwe tatoeage op mijn rechterbeen zetten. En daarnaast wil ik van twee snijtanden vampierentanden maken. De grens ligt voor mij bij huidimplantaten. Ik dacht eerst nog twee hoorntjes op mijn hoofd te laten plaatsen, maar daar ben ik van afgestapt."

Rest nog de vraag waarom Amber zo drastisch te werk gegaan is. "Ik haatte mijn vroegere look, ik zag er veel te saai uit", luidt het verrassende antwoord.

