"Ik word aangevallen door vissen": duizenden sardienen springen uit het water Rob Van herck

24 juli 2018

07u18

Bron: VTM NIEUWS 0 Bizar Op beelden die een visser in Taiwan heeft gemaakt is te zien hoe duizenden sardienen tegelijk uit het water springen. De hallucinante beelden werden dor Lu Jingwai op Facebook geplaatst en gaan intussen viraal.

Het vreemde tafereel vond plaats op 20 juli in de haven van Taipei. In de video roept de visser het uit: "Het is zo angstaanjagend, ik word aangevallen door vissen."

Lu denkt dat de vissen uit het water sprongen omdat ze aangevallen werden door barracuda’s.