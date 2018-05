"Ik wist niet meer waar ik het had": Danni probeert nieuwe zelfbruiner uit, vijf minuten later ziet ze eruit als Fiona uit 'Shrek' Sven Van Malderen

07 mei 2018

16u09

Bron: Ladbible.com 8 Bizar Experimenteren met zelfbruiner? Dat durft wel eens verkeerd lopen. Ook Danni Bruce kan er sinds kort over meepraten. Het 20-jarige meisje uit Nottingham wilde graag een iets bruiner velletje, maar eindigde als Fiona uit Shrek.

'Darker than dark' beloofde het flesje van St Moriz. Wel, daar bleek alvast geen woord van gelogen. Vijf minuten nadat de verzorgster het goedje aangebracht had, kregen haar handen dezelfde groene gloed als de 'ogre' uit de animatiefilm. En haar gezicht zag er warempel nog donkerder uit.

"Ik wist niet meer waar ik het had. Ik keek in de spiegel en mijn hele ribbenkast zag groen. Ik verstopte me thuis onder mijn kap en trok de mouwen van mijn kamerjas helemaal naar beneden."

Vreemd genoeg hield haar dat niet tegen om enkele foto's van de mislukte look online te zetten. Voor ze het goed en wel besefte, was ze viraal gegaan. "Ik werd meteen de Hulk of Shrek genoemd. Mijn gezicht werd zelfs op het lichaam van Fiona gephotoshopt. Best grappig eigenlijk. Ach,ik kan er beter mee lachen dan mee huilen. Toch? Op deze manier zet ik wel geen voet uit het huis."

Zelfs na een grondige wasbeurt bleef de ellende zichtbaar. "Ik zie er nog altijd heel vies uit. Aan deze kleur ga ik me zeker niet meer wagen. Ik had het nochtans op voorhand even getest, maar was meteen onder de douche gestapt. Ik wilde mijn make-up immers niet verknoeien. Of ik voortaan nog zelfbruiner ga gebruiken? Zeker wel. Ik doe het intussen al vier jaar, dit is dan ook niet mijn eerste 'ongelukje'."

Op Twitter blijkt alvast dat Danni niet de enige pineut is. "Mensen die deze zelfbruiner gebruiken, zijn dapperder dan mariniers", klinkt de slotconclusie.

st moriz ‘darker than dark’ tan is fucking disgraceful, dries in about 0.3 seconds and well i now look like shrek A(@ AnaHay5) link

Don’t buy darker than dark St Moriz kids pic.twitter.com/IsvAQ8ABzj Sarah Simpson(@ _sarahsimpsonn) link

Don’t get me wrong I look fucking disgusting after using St Moriz darker than dark, but don’t understand how anyone goes the shade of a burnt piece of toast Karley Sherlock(@ KarleySherlock_) link

Don’t know why people still use st.moriz fake tan 😷 smells absolutely hoachin, goes green/curry colour and comes off super patchy🤢 breezy(@ _lucyl0cket) link

i just bought the dark st moriz developing tan for tomorrow BUT ITS THE COLOUR OF LITERAL SHIT WHAT AM I GOING TO DO court(@ courtneylouix) link

people that use st moriz tan are braver than the marines steph(@ stephthorpx) link