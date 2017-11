"Ik wil eruitzien als Barbie, maar die borstvergroting kostte me bijna het leven" "Het is mijn absolute ambitie om er zo plastic mogelijk uit te zien" Sven Van Malderen

Bron: Barcroft/The Sun 2 Rv Bizar De ultieme droom van Amanda Ahola? Eruitzien als Barbie. En daarvoor gaat ze geen obstakel uit de weg. Het Finse webcammodel gaf al 15.000 euro uit aan plastische chirurgie om haar plastic evenbeeld te evenaren. Een zogenaamde 'sugardaddy' deed er voor haar derde borstvergroting nog eens 6.000 euro bovenop. Die operatie kostte haar naar eigen zeggen bijna het leven, maar stoppen staat niet in haar woordenboek. "Ik zal de komende ingrepen onder lokale verdoving laten uitvoeren."

En dan te bedenken dat Amanda met een simpele B-cup gestart is. "Maar voor mij zullen mijn borsten nooit groot genoeg zijn. Het is mijn absolute ambitie om er zo plastic mogelijk uit te zien. Barbie is haast perfectie en die wil ik zo dicht mogelijk benaderen. Dat blonde haar, de opgeblazen lippen, de grote borsten,... Ik ben echt blij als mensen me fake noemen."

De jongedame uit Jyväskylä heeft al verschillende jobs achter de rug, zo werkte ze onder meer als schoonmaakster in een ziekenhuis. "Ik mocht er eigenlijk geen make-up dragen, maar daar bleef ik me tegen verzetten. Ik zag er telkens uit alsof ik klaar was voor een feestje."

"Gedacht aan psychiater"

Toen Amanda 16 jaar oud was, begon de obsessie voor haar extreme transformatie. "Ik had een beeld in mijn hoofd, maar daar leek ik in de verste verte niet op. Daarom ben ik er zelf aan beginnen knutselen."

"Eerlijk? We hebben aan een psychiater gedacht", vertellen haar ouders. "We vroegen ons af of alles wel oké was in haar bovenkamer. Maar het is haar keuze. Vanaf heel jonge leeftijd zagen we al dat Amanda anders was. Amper vier was ze toen ze al schoenen met een hak wilde. Ik wilde niet dat ze zo extreem zou worden, maar dat is nu eenmaal haar natuur. Alles of niets."

Sugardaddy

Tegenwoordig komt Amanda aan de kost als webcammodel. "In het begin zorgde dat wel voor problemen binnen onze relatie", laat haar vriend Aleksi weten. "Nu heb ik er vrede mee genomen."

Maar daar bleef het niet bij. Haar derde borstvergroting werd bijvoorbeeld betaald door een 'sugardaddy' die ze via Instagram leren kennen had. "Hij vroeg of ik iets speciaals wilde. Grotere borsten dus! Als mijn rekeningen betaald worden zonder dat ik daarvoor een fysieke relatie hoef aan te gaan, vind ik dat prima. Maar Aleksi heeft hem echt niet graag."

Iets wat de man zelf -met de nodige tegenzin- ontkent. "Ik heb er niet echt een probleem mee. Eigenlijk heb ik er geen mening over."

"Geen spijt"

De ingreep liep bijna fataal af, want de blondine kreeg een hersenzwelling. "Ik herinner me er niet te veel meer van. Het leek alsof ik een gekke droom gehad had: ik lag in een ziekenhuisbed, met mijn moeder en mijn vriend aan mijn zijde. Maar hoe kon dat nu? Mijn ma wist niet eens dat ik onder het mes ging. We begonnen allemaal te huilen, blijkbaar had ik me de dag voordien niet meer herinnerd wie ze waren. Ik heb uiteindelijk een week in het ziekenhuis gelegen. Ik weet nog altijd niet wat er precies gebeurd is, maar ik ben dankbaar dat ik nog leef."

"Ik heb geen spijt van wat er gebeurd is. Ik heb een keuze gemaakt en dat was het gevolg. Ik wil nu ook nog steeds mijn billen laten vergroten, maar dan wel onder plaatselijke verdoving. Ben ik verslaafd aan operaties? Op een bepaalde manier wel misschien. Ik weet nu dat ik mijn wensen zo snel mogelijk moet vervullen, want het leven kan zomaar in een flits voorbij zijn."