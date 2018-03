"Ik was net bevallen van mijn vierde kind. En toen bleek dat de vroedvrouw een affaire had met mijn vriend" SVM

23 maart 2018

17u12

Bron: Liverpool Echo 0 Bizar Bevallen van je vierde kind en dan ontdekken dat de vroedvrouw van dienst een affaire gehad heeft met je partner? Het moet een verschrikkelijk onbehaaglijk gevoel opleveren. De moeder heeft dan ook een klacht ingediend tegen Joanne Lumsden. "Dit zal me voor de rest van mijn leven blijven achtervolgen", klinkt het.

Rachel -niet haar echte naam- koos vorige zomer het Women's Hospital in Liverpool uit als plek om te bevallen. De dag na de geboorte van haar dochtertje stortte haar wereld echter in. De vroedvrouw wist haar namelijk te vertellen dat ze enkele maanden eerder een avontuurtje beleefd had met haar partner. In Benidorm meer bepaald, toen hij met enkele kameraden stevig gaan feesten was.

Voor Rachel vielen de puzzelstukjes toen in elkaar: daarom begon hij plots zo vreemd te doen. Daarom wilde hij nooit met haar mee om een echo van het kleine wonder in haar buik te bekijken. En daarom was hij er zelfs niet bij tijdens de bevalling zelf.

"Voel me aangerand"

"Mevrouw Lumsden heeft mij én mijn dochter verzorgd", klinkt het in de klachtenbrief. "Ze heeft de baby vastgehouden en mij zelfs een suppo tegen de pijn toegediend. Ik voel me aangerand, alle blije herinneringen aan de geboorte van mijn dochter zijn nu vervaagd."

De vroedvrouw werkt nu niet langer voor het ziekenhuis. "We mogen vanwege privacyredenen niet dieper ingaan op de kern van de zaak, maar we kunnen wel bevestigen dat er maatregelen genomen zijn. We wensen ons te excuseren voor alle ongemak."

Realityreeks

Lumsden is geen onbekende voor het Britse volk. Ze speelde immers mee in 'One Born Every Minute', een realityreeks rond bevallingen op Channel 4. "Ik mag het mirakel van een geboorte elke dag van dichtbij meemaken. Mooi om te zien hoe koppels uitgroeien tot een familie", verklaarde ze daar. In 2013 zette het ziekenhuis haar nog in de bloemetjes omdat ze haar vijfhonderdste kind ter wereld zou brengen.

"Ergst mogelijke nachtmerrie"

"Ik keek zo hard uit naar die bevalling, maar nu ben ik als moeder in de ergst mogelijke nachtmerrie beland. Ik vertrouwde haar honderd procent, nu blijkt dat ze mee een gezin helpen kapotmaken heeft. Ze had kansen genoeg om te zeggen dat ze niet de geschikte persoon was om de bevalling in goede banen te leiden. Maar ze heeft er bewust voor gekozen om die dag te werken."

"Ik moet nu leven met de gedachte dat de vrouw die seks had met mijn vriend onze baby vastgehouden heeft. En dat is dan nog gebeurd tijdens mijn zwangerschap. Dit zal me voor de rest van mijn leven blijven achtervolgen."