"Ik was 16 toen ik in vliegtuig vluggertje had met mijn juf fysica. Ze werd zwanger en moest abortus plegen" Sven Van Malderen

02 oktober 2018

17u04

Bron: Daily Mail 9 Bizar Een dronken vluggertje op het vliegtuig met grote gevolgen: Eleanor Wilson (29) eindigde zwanger en moest een abortus ondergaan, nadat ze seks had gehad met een van haar minderjarige studenten. Gisteren getuigde de jongen in de rechtbank van Bristol over het emotionele leed dat hem daarbij te beurt viel. Het openbaar ministerie beschikt over voldoende aanwijzingen om zijn versie van de feiten te geloven, de vrouw zelf ontkent echter alle beschuldigingen. "Ik heb nooit seks met hem gehad. Dat kind was niet van hem", klinkt het. Op de uitspraak is het nog enkele dagen wachten.

Flashback naar augustus 2015: de juf fysica zou tijdens de terugvlucht van een schoolreis in Afrika met succes de toen 16-jarige jongen versierd hebben. Ze raakten eerst samen dronken, daarna begon ze hem te kussen.

"Ik was in shock", vertelde de tiener aan de politie. "Ze kuste mij op de lippen. We friemelden aan elkaars lichaam. Na het nodige voorspel wilde ze de actie op toilet verderzetten."

Prikpil

"Daar vlogen onze broeken snel uit. Ik hield haar linkerbeen omhoog, maar dat ging niet zo vlot omdat ze zo groot is. Daarna ging ze op de wc zitten en vrijden we verder. Ik vroeg haar achteraf of ze spijt had. Nee, luidde het antwoord. Ik maakte me zorgen over een eventuele zwangerschap, maar ze verzekerde mij dat ze de prikpil gebruikte."

Er zouden nog meer afspraakjes volgen. "Voor mij was ze eerder mijn vriendin dan mijn lerares. Ik wist niet goed wat denken, ergens vond ik het ook wel spannend. Ze vertelde mij dat ze niet meer gelukkig was bij haar vriend. Hij mishandelde haar. Dat vond ik lastig om te horen, want ik gaf echt om haar."

"Onzin"

Na een maand vertelde Wilson plots dat ze toch zwanger was. "Ze was bang en wist niet meer wat te doen. We legden de piste van abortus op tafel, want ik zou niet voor dat kind kunnen zorgen."

Allemaal onzin, oordeelde de advocate van Wilson. "Het is praktisch niet eens mogelijk om die standjes in dat krappe toilet uit te voeren. De jongen heeft het allemaal gefantaseerd. Hij schepte er tegen zijn vrienden over op en zo zijn de geruchten ontstaan. Daarna was het natuurlijk te laat om nog terug te krabbelen."

"Ze hield van een risicootje"

Volgens het openbaar ministerie waren er wel degelijk gevoelens ontstaan tijdens de kampeertrip in Afrika. De tortelduifjes trokken vaak met elkaar op, ook als de rest van de leerkrachten en de studenten al in bed lag. "Van die abortus zei Wilson geen woord tegen haar partner", klaagde het openbaar ministerie bij monde van Virginia Cornwall aan. "Stel u eens in de plaats van de leerling, hoe lastig moet hij dat niet gevonden hebben?"

"De juf in kwestie werd enorm gerespecteerd door haar collega's, maar ze had ook dat verborgen kantje in haar. Ze hield wel van een risicootje. Wie met kinderen werkt, mag echter nooit buiten de lijntjes kleuren."

Chantage

De affaire kwam uiteindelijk aan het licht toen een andere leerling Wilson probeerde te chanteren. "Hij had ontdekt wat er aan de hand was en wilde zelf een avontuurtje met de juf", besluit Cornwall. "Als ze weigerde, zou hij alles aan de grote klok hangen."

"Wilson is daar ook even op ingegaan, ze wilde de zaak dus toedekken. Pas in februari 2016 werd het haar te veel: ze bracht de schooldirectie op de hoogte, daarna werd ook de politie verwittigd."

De vrouw was nadien niet meer welkom op de school. Ook de jongen die haar chanteerde, moest andere oorden opzoeken.