"Ik voel me niet anders": 'harigste meisje ter wereld' vindt liefde van haar leven

Ooit werd Supatra Sasuphan (17) het meest behaarde meisje ter wereld genoemd. Nu gaat ze met een compleet nieuwe look door het leven én heeft ze de liefde van haar leven gevonden.

Supatra krijgt af te rekenen met het syndroom van Ambras. Concreet betekent dat dat ze al vanaf haar geboorte extreem behaard was, van haar armen, benen en rug tot zelfs haar gezicht. In de vroege kinderjaren bereikten die fijne lanugoharen een lengte van ruim tien centimeter. Zeven jaar geleden kreeg ze een vermelding in het Guinness Book of Records als 'harigste tiener'.

"Deze aandoening maakt me wel speciaal. Dit is de gelukkigste dag uit mijn leven", verklaarde het meisje uit de Thaise hoofdstad Bangkok toen. "Sommige mensen proberen heel hard om een wereldrecord te vestigen, maar ik moest gewoon enkele vragen beantwoorden. Eigenlijk voel ik me ook niet anders, ik heb bijvoorbeeld veel vriendjes op school."

"Gepest geweest"

"Ik ben wel eens gepest geweest. 'Apenkop' of 'Chewbacca', riepen ze dan. Maar daar zijn ze intussen mee gestopt. Ik ben het intussen al zo gewend dat ik al dat haar niet meer voel. Als het echt lang hangt, is het soms wel moeilijk om te kijken. Ik hoop dat er ooit een remedie tegen gevonden wordt."

Tot nu toe blijft het syndroom onbehandelbaar, zelfs een laserbehandeling leverde niet het gewenste resultaat op. En dus moet Supatra zich heel vaak scheren. Het resultaat -kijk naar dat gladde gezichtje- mag alvast gezien worden.

Getrouwd

Via haar sociale media laat het meisje nu weten dat ze getrouwd is. "Je bent meer dan mijn eerste liefde, je bent de liefde van mijn leven", klinkt het daar.

Sinds de zestiende eeuw zijn er wereldwijd ongeveer vijftig gevallen van aangeboren uitgebreide hypertrichose bekend. De pechvogels van dienst werden vroeger weerwolven genoemd, vandaar dat de aandoening in de volksmond ook weerwolfsyndroom genoemd wordt.

