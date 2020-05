“Ik schrik van hoeveel volk hier is”: Britse rijdt anderhalf uur naar strand en doet dan haar beklag over andere zonnebaders SVM

19 mei 2020

12u10

Bron: Daily Mail 34 Bizar Consternatie bij de Britse tv-kijkers: tijdens een interview voor de BBC verklaarde een dame doodleuk dat er te veel volk op het strand aanwezig was. En dat terwijl ze net zelf anderhalf uur gereden had om in Lulworth Cove (Dorset) van de zeelucht te komen genieten. “Ze ziet niet in dat ze zelf een deel van het probleem is”, klinkt het op Twitter.

I think she sees herself as above the problem. This type of ego is what is wrong with the majority of the UK. MK(@ gunnerhamfosi) link

De regels in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds vorige week licht versoepeld. De auto nemen om naar een bos of strand te rijden is toegelaten, maar de bestemming moet nog wel in de buurt liggen.

“Het is fijn om weer buiten te mogen, maar ik schrik van hoeveel volk hier is. Ze respecteren ook de social distancing niet. Alsof je in een supermarkt bent, dat irriteert me wel”, liet Jane Peacock optekenen.

Haar dochter had net ervoor al haar zegje gedaan. “Leuk om even uit de quarantaine te zijn, maar ik vrees dat het snel weer slechter zal worden. Iedereen zal buiten willen komen en overal naartoe willen.”

“Toppunt van hypocrisie”

De rekening volgde meteen op sociale media. Vooral de moeder kreeg het hard te verduren. “In haar denkwereld staat ze boven het probleem. Dit soort egoïsme toont haarfijn aan wat er mis is met dit land”, klonk het. Of nog: “Het toppunt van hypocrisie: iemand die uitblinkt in egoïstisch en onverantwoord gedrag beschuldigt anderen van egoïstisch en onverantwoord gedrag.” En: “Sorry, Peacock, ik woon op vijf minuten wandelen van het strand. Laat het me volgende keer weten als jullie komen, dan rij ik wel anderhalf uur naar jullie huis. Dan staan we tenminste quitte.”

Volgens de nieuwe regels mogen Britten sporten met één andere persoon die niet tot het gezin behoort. Golf-, tennis- en basketterreinen mogen gebruikt worden, ook gaan zwemmen in een meer of de zee is toegelaten. Zwembaden en speelpleinen blijven tot nader order gesloten. Groot-Brittannië is zwaar getroffen door het coronavirus, met nu al bijna 35.000 doden.

Lees ook:

Wordt het straks ‘kom uit uw kot’? Waarom het strand veiliger is dan het kantoor (+)

Man verkleed als Pietje de Dood teistert stranden in Florida om bezoekers af te schrikken