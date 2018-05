"Ik schreef een negatieve review op Yelp en kwam terecht in een nachtmerrie van nu al 20.000 dollar" jv

29 mei 2018

16u19

Bron: New York Post 0 Bizar Een niet zo vleiende beoordeling op reviewsite Yelp kan zware gevolgen hebben. Dat ondervindt Michelle Levine uit Manhattan momenteel aan den lijve. Ze gaf een gynaecoloog uit Kips Bay in New York een magere score van één ster op enkele websites, waar gebruikers hun opinie als klant kwijt kunnen en ze had prompt een proces aan haar been. Dat kost haar nu al 20.000 dollar en het is nog niet gedaan. De arts eist maar liefst 1 miljoen.

"Ik bracht eerlijk verslag uit van mijn ervaring om anderen te waarschuwen", vertelt Levine aan de New York Post over haar bezoek aan de bewuste gynaecoloog. "En hij probeert mij nu monddood te maken. Een nachtmerrie."

Michelle Levine vond de arts online en ging in juli vorig jaar bij hem op consultatie. Haar verzekeringsmaatschappij kreeg nadien een factuur van 1.304,32 dollar (1.130 euro) voorgeschoteld en zelf moest ze nog eens 427 dollar (370 euro) niet gedekte kosten ophoesten. Terwijl de jaarlijkse check-up in principe gratis is. Volgens Levine had de gynaecoloog haar niet eens inwendig onderzocht en ook haar borsten niet, wat de man zelf ontkent. Hij nam wel een echografie, maar dat was volgens de patiënte dan weer niet nodig.

Michelle Levine deed daarom haar beklag in de praktijk van de gyne, waar ze volgens haar "meteen agressief reageerden". Ze zeiden haar dat ze had geklaagd over bekkenpijn en dat ze daarom een echografie moest ondergaan. De patiënte beweert dat ze met geen woord over bekkenpijn had gerept.

"Ik vond het zo walgelijk dat ik op sites als Yelp, ZocDoc en Health Grades een review schreef", zegt Levine aan de NY Post. "Zeer slechte en bedrieglijke praktijk", schreef ze. "Volgens mij voert deze arts bij heel wat patiënten overbodige onderzoeken uit om de verzekering met torenhoge prijzen op te zadelen, terwijl niemand het verschil merkt."

In een reactie zou de New Yorkse gyne eerst medische details over Levine online gepost hebben. Maar twee weken later viel er een klacht voor smaad in Levines bus vanwege de advocaten van de gynaecoloog. De man eist zomaar eventjes 1 miljoen dollar. In de klacht verwijst hij naar zijn opleiding aan de universiteit van Yale en beschuldigt hij Levine van valse beweringen en intimidatie op het internet.

Tot nu toe is Michelle Levine al zo'n 17.000 euro kwijt aan haar verdediging. Maar de zaak kan nog een tijdje aanslepen. Ze heeft daarom een GoFundMe-pagina opgericht om haar gerechtskosten te kunnen betalen. De eventuele overschot wil ze schenken aan goede doelen. Maar daar is voorlopig niet echt sprake van: Levine kon nog maar 100 dollar ophalen en blijft zo mijlenver van haar doel van 150.000 dollar.

Ten gronde zal de rechter moeten oordelen of wat Michelle Levine schreef als haar persoonlijke mening kan beschouwd worden en zo onder de vrijheid van meningsuiting valt, of niet.