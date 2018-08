"Ik moest van mijn vrouw": Zac onderbreekt trouwshoot om jongen van verdrinkingsdood te redden Sven Van Malderen

08 augustus 2018

23u04

Bron: Daily Mail 0 Bizar Zac Edwards zal zijn trouwdag niet snel vergeten. De 37-jarige kustwachter ontpopte zich tot ware held nadat een jongen voor zijn ogen dreigde te verdrinken. Hij trok zijn chic hemd uit, dook achter hem aan en wist hem met de nodige moeite op het droge te krijgen. Enig minpunt: het natte pak dat zowel hij als zijn stralende bruid overhield aan het avontuur.

Een trotse Zac mocht zijn verhaal gaan doen in de Amerikaanse ochtendshow 'Good Morning America'. "Cindy en ik waren aan het poseren voor de trouwfoto's toen we plots een jongen in de zee zagen spartelen. Je zag aan zijn gezicht dat hij in de problemen zat. De afstand tot het strand moet zo'n 45 meter geweest zijn."

"Mijn kersverse bruid zei dat ik hem moest gaan redden. En dan moet je luisteren natuurlijk... Ik wilde eerst nog mijn broek uittrekken, maar ze zei dat daar geen tijd meer voor was."

Zac was vroeger zelf nog redder geweest, die ervaring kwam nu uiteraard van pas. "Ik ben het water ingerend en nam gelukkig een surfplank mee. Tot daar raken was geen probleem, maar dan moest ik met hem ook nog zowat een half voetbalveld terug. En hij bleef maar zeggen dat hij geen adem meer kon halen."

"Ik probeerde zijn hoofd boven water te houden en duwde hem op de surfplank. De stroming was echter te sterk, we schoten geen meter meer op. Ik begon lichtjes in paniek te raken, die broek maakte het er natuurlijk ook niet makkelijker op. Pas toen er een jetski onze richting uitkwam, wist ik dat alles goed zou komen."

"De ernst van de situatie heb ik de nacht nadien pas beseft. Mijn handen trilden, ik zat nog helemaal onder de adrenaline."

De rode vlag hing uit, dus eigenlijk mocht Jamel Robinson niet gaan zwemmen. "Ik wil Zac bedanken omdat hij mijn leven gered heeft", klonk het uit zijn mond.

Cindy was intussen ook al de zee ingestapt, mét trouwkleed. "Ik begon pas ongerust te worden toen hij moest terugkeren. Ik zag dat hij moe aan het worden was. Godzijdank kwam er toen hulp van de redders. Er hing ook al een helikopter in de lucht. Alle respect voor de reddingsdiensten in Orange Beach."

"Mensen onderschatten de kracht van de oceaan", voegt Zac nog toe. "Ik wil helemaal niet met het beschuldigende vingertje wijzen, maar die rode vlag hangt er niet voor niets. Zelfs de meest ervaren zwemmers kunnen dan in de problemen raken. Op zo'n dag mogen mijn kinderen enkel tot aan de knie in het water."

De 35 gasten waren intussen op het bruidspaar aan het wachten voor de receptie. Ze schrokken zich een hoedje toen ze beide outfits te zien kregen. "Mijn jurk was kletsnat en zat helemaal onder het zand", aldus Cindy. "En ik heb een short aangetrokken", besluit Zac. "Het was in feite geen zicht, maar het voelde fijner aan dan mijn lange broek."