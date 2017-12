"Ik kon nog amper ademhalen": jaloerse man stuurde zijn liefje naakt de straat op, nu doet ze haar verhaal voor de rechtbank Sven Van Malderen

Bron: New York Post 0 Rv/Twitter Bizar Consternatie in New York vorig jaar: een man stuurde er zijn liefje naakt de straat op omdat ze te veel geflirt zou hebben met andere mannen. Intussen filmde Jason Melo alle 'actie', de beelden zou hij later via Instagram delen. Gisteren deed de 24-jarige jongedame haar verhaal voor de rechtbank.

"Hij greep me bij het nekvel en dwong me naar buiten. Ik kon nog amper ademhalen", klonk het. Melo had haar naar verluidt al twee uur "gemarteld" vooraleer hij haar als ultieme vernedering de koude straat opstuurde. Eerst nog gehuld in een handdoek, daarna echt in haar blootje. "Hij noemde mij een hoer en dreigde er verschillende keren mee mij te vermoorden."

De stoppen sloegen door nadat Melo verschillende pikante sms'jes op haar gsm ontdekt had. Hij zwaaide naar verluidt ook met een zwaar Boeddhabeeld, alsof hij haar hoofd ermee zou inslaan. En intussen lag hun twee maanden oude dochter toe te kijken in haar bedje. "'Je gaat hiervoor boeten', zei hij. En vervolgens moest ik me uitkleden."

"Betaal de prijs voor de schaamte die ik voel"

De juryleden kregen daarop de choquerende beelden zelf te zien. Twee minuten lang wandelde de vrouw naakt op het voetpad, een zogenaamde 'walk of shame'. "Je bent een slet", klonk het. "Werk mee, toon wat je bent. Zeg hallo tegen de camera en vertel waarom je dit doet. Doe die handdoek weg en betaal de prijs voor de schaamte die ik nu voel. Ik wilde een gezin stichten met jou, maar intussen zat jij aan te pappen met zeven andere mannen."

Toen de dame opmerkte dat ze geen seks met hen had, schakelde hij nog een versnelling hoger. "Oh wauw, geen seks! Maar wel pikante gesprekjes, met 'liefje' en 'baby'. Denk je echt dat ik bij jou blijf als je naaktfoto’s verstuurt en ontvangt?"

Toen Melo de handdoek afnam, ging de vrouw beschutting zoeken tussen twee wagens. "Poseer maar naast het afval", slingerde hij haar nog na omdat ze naast enkele vuilnisbakken stond.

De dader plaatste daarna tien filmpjes online waarin hij zijn spijt betuigde. "Het was fout van mij om haar zonder kleren naar buiten te sturen", klonk het. "Het spijt me. Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik het niet meer doen. Vergeef me, alstublieft. Ik ben niet zo slecht als jullie nu allemaal denken. Jullie weten niet wat er allemaal door mijn hoofd spookte."

Veel spijt bleek er echter niet mee gemoeid, want Melo zou nadien nog T-shirts en petjes met enkele van zijn quotes op de markt gebracht hebben. Kwestie dus van zo veel mogelijk munt te slaan uit het voorval... Hij riskeert nu zeven jaar cel.

