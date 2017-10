"Ik kon mijn ogen niet geloven": pornoactrices voeren nummertje op naast toeristische trekpleisters Sven Van Malderen

16u57

Bron: Daily Mail



Bizar Opschudding in Sevilla vorige zaterdag: twee vrouwen voerden naakt een nummertje op in de buurt van verschillende toeristische trekpleisters. Onder meer het paleis van San Telmo, dat nu dienst doet als zetel van de voorzitter van de regionale regering, kreeg een aangebrand bezoekje. Vermoed wordt dat de pikante beelden moeten dienen voor een lesbische pornofilm.

De dames in kwestie droegen enkel hoge hakken, met af en toe wat bondageattributen. Alle actie werd gefilmd door een cameraman. Een vierde persoon stond aanwijzingen te geven, allicht was hij de regisseur. Het gezelschap verplaatste zich zo snel dat de politie met lege handen achterbleef.

Dat de actrices geen kleren droegen, is op zich niet strafbaar. Erotische handelingen uitvoeren voor de ogen van minderjarigen druist uiteraard wel tegen de wet in. "In principe riskeren ze een boete en een celstraf van een jaar", klinkt het.

"Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik vond het echt choquerend", reageerde een moeder die met haar kind in een park aan het wandelen was. "Twee vrouwen stapten naakt uit een paardenkoets en begonnen te poseren voor een cameraman", vult een winkeluitbater aan. "Een andere kerel hield een statief en de kleren van de dames vast. Sommige voorbijgangers lieten hun ongenoegen blijken, maar de meesten begonnen gewoon te filmen met hun gsm. Nog voor agenten ter plaatse konden komen, waren ze er al vandoor."

De man die met de koets reed, kon intussen al opgespoord worden. Hij werd ondervraagd.