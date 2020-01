“Ik kon geen afscheid nemen van opa, maar vond nog beeld van hem dankzij Google Street View Car” Joeri Vlemings

10 januari 2020

12u45

Bron: BuzzFeed News 1 Bizar Twittergebruikster yajaira heeft ongewild een nieuwe trend gestart op de microblogsite. Dankzij de bekende rondtrekkende auto van Google Street View vond ze een foto van haar overleden grootvader, die toevallig werd gesnapt. Meteen gingen ook anderen via Google Maps op zoek naar dierbare overledenen. De post van yajaira kreeg meer dan 900 reacties en ruim 440.000 likes, en werd meer dan 59.000 keer geretweet.

Wat is de kans, zou je denken. Maar een eerste post van @yajairalyb dinsdag op Twitter vond al snel navolging. De wereldwijd rondrijdende Google Street View Car blijkt wel meer mensen bij toeval te hebben vastgelegd. “Mijn grootvader stierf enkele jaren geleden”, begon @yajairalyb uit Charlotte in North Carolina haar tweet. “We hebben geen afscheid van hem kunnen nemen. Gisteren ontdekten we dat Google Maps eindelijk langs zijn boerderij was gereden. We waren nieuwsgierig en keken mee. Waar de straat eindigt, daar zagen we mijn grootvader gewoon neerzitten.” De tweet van @yajairalyb bleek een inspiratie voor anderen om hetzelfde te doen.

Paula Sullivan (22) vertelt aan BuzzFeed News dat ze niet verwachtte haar vader uit Southampton in Pennsylvania op Google Maps terug te vinden. Zelf woont ze in Florida. Haar vader stierf onverwacht in 2016 en ook zij kreeg de kans niet om nog afscheid te nemen van hem. “Het was grappig, want ik zag dat een boom het zicht op de voordeur blokkeerde. Ik ontdekte zijn been en vond uiteindelijk de juiste hoek om hem al stappend te zien. Dat was een emotioneel moment voor mij.”

Ook de 24-jarige Lauren Schmucker zag haar grootouders terug op Google Maps. Op de foto waren ze samen aan het werken in de tuin van hun huis in Ardmore in de Amerikaanse staat Pennsylvania. “Het is heel surrealistisch”, zegt ze aan BuzzFeed News. “Dat specifieke moment dat ze toevallig samen in de tuin waren is een heel tastbaar moment voor mij. Samen tuinieren deden ze wel vaker, dat verbond hen. Het was een belangrijk onderdeel van hun huwelijk.” Schmucker was jaren geleden al eens op het beeld gebotst, toen haar grootmoeder in 2013 overleed. Maar door de recente trend op Twitter zocht ze het weer op. “Het deed me glimlachen.”

Andrea Pristas heeft dan weer een levendige herinnering aan het beeld van haar vader dat ze op Google Street View vond. Hij was haar auto aan het wassen en was daarvoor die dag tot op het gazon gereden. Hij wou water sparen, omdat het toen erg droog was in Californië. “Het is alsof hij er nog altijd is, nog altijd zwaait. Hij deed dit vaak, hij wou zijn auto’s altijd graag schoon hebben.” Pristas bewaart het bewuste screenshot van haar vader, voor het geval Google een update van dit straatbeeld op de site zet. “Als je ook iemand verloor, probeer het gewoon eens. Je weet nooit wat je vindt”, raadt ze iedereen nog aan.

