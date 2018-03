"Ik ken zelfs zijn naam niet meer": Terri zoekt onenightstand van vijftien jaar geleden om hem voor te stellen aan zijn dochter Sven Van Malderen

26 maart 2018

11u34

Bron: Daily Mail 3 Bizar Een Britse vrouw heeft een opmerkelijke zoektocht gelanceerd: ze wil graag haar onenightstand van vijftien jaar geleden terugvinden, zodat ze hem kan voorstellen aan... zijn dochter. Eén probleem wel: Terri Reid (32) kent zelfs zijn naam niet meer. "Het enige dat ik nog zeker weet, is dat hij uit Wales kwam. En dat hij groot en knap was, met een donkere huidskleur."

De moeder leerde haar scharrel kennen in een discotheek toen ze zeventien jaar oud was. Na een wilde nacht scheidden hun weg, enkele weken later ontdekte Terri dat ze zwanger was.

"Chanell is nu oud genoeg om te begrijpen wat er gebeurd is. Ze wil weten wat er gebeurd is, ik doe dit dus voor haar."

"Met vriend op vakantie"

Zijn leeftijd weet ze niet precies. "Hij zal niet veel ouder geweest zijn dan ik, misschien een jaar of twee. Volgens mij was hij met een vriend op vakantie in Blackpool. Ik was aan het uitgaan met een vriendin en haar broer. We belandden in een discotheek, maar die bestaat nu niet meer. Hoe die heette? Goh, de Sanuk of zo?"

Reid geeft toe dat de herinneringen haar in de steek laten. Zelfs zijn naam blijft een mysterie. "Volgens mij moet het iets in de trant van Liam geweest zijn. Hij had een Welsh accent, maar vraag me niet vanwaar precies. Nadat we kennisgemaakt hadden, zijn we naar het appartement van mijn vriendin getrokken. De dag erna is hij naar zijn hotel teruggekeerd."

"We willen niets van hem"

"Ik betreur dat Chanell er gekomen is na een onnozele flirt. Dat was misschien verkeerd, maar ik heb er wel een prachtige dochter aan overgehouden. Ik heb ook veel steun van mijn familie gekregen, ze is gelukkig nu."

Twee jaar geleden begon Chanell lastige vragen over haar vader te stellen. "Ik heb haar de situatie uitgelegd en ze begreep het. Nu is ze klaar voor de volgende stap, een ontmoeting dus. We willen niets van hem, ze wil gewoon haar papa leren kennen."