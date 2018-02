“Ik kan geen nee zeggen”: lerares heeft seks met 15-jarige leerling HR

24 februari 2018

11u03

Bron: The Sun, The News 525 Bizar Een 41-jarige lerares uit Canada is zwaar over de schreef gegaan met minstens twee van haar leerlingen. Amy Hood (41) stuurde honderden pikante berichtjes en selfies naar twee tieners. Ze had ook seks met een 15-jarige leerling in haar auto.

De zaak kwam deze week in beroep voor de rechtbank in Canada. De vrouw, een getrouwde moeder van drie kinderen, gaf les aan de Thorburn Consolidated School in Nova Scotia in Canada. Daar stuurde ze tussen februari en september 2013 honderden pikante selfies naar twee tieners. En daar bleef het niet bij. Ze maakte ook afspraakjes. Zo had ze seks met een 15-jarige leerling in haar wagen, op de oprit van zijn huis.

Alles kwijt

Nadat het schandaal uitkwam, speelde de vrouw niet alleen haar job kwijt, maar ook haar huis, haar man en de kinderen. Ze riskeerde een gevangenisstraf van een jaar, maar daar ontsnapte ze aan omdat ze in de rechtbank beweerde dat ze niet verantwoordelijk kon gesteld worden voor haar daden. Ze zou immers aan een bipolaire stoornis lijden. Ze ging tijdens de rechtszaak ook over tot publieke verontschuldigingen. "Er gaat geen uur voorbij dat ik niet nadenk over de impact die dit heeft gehad op zowel het leven van de slachtoffers, als dat van hun families”, klonk het.

Bipolaire stoornis

De rechtbank volgde de verdediging in het verhaal van de bipolaire stoornis, waardoor de gevangenisstraf in december 2016 werd omgezet in 15 maanden huisarrest. In beroep wou Wood ook die straf nietig laten verklaren, maar dat is niet gelukt. Dat de ex-lerares wel degelijk gedeeltelijk besefte waar ze mee bezig was en niet psychotisch was zoals ze zelf beweert, blijkt volgens de rechtbank uit een bericht dat ze stuurde. Daarin gaf ze te kennen dat ze angst had om betrapt te worden. "Ik stel me de hele tijd een f ***ing politieauto voor die op school aankomt of thuis. Ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat ik niet gek ben, maar dat moet wel, want ik kan geen nee tegen je zeggen." Dat had ze naar de 15-jarige gestuurd. Volgens de rechtbank is de vrouw ook al zwaar gestraft omdat ze zowat alles kwijtspeelde, en door de publieke vernedering.

