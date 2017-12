“Ik is echt verloren”: ontvoerde brandweermascotte duikt op op sociale media kv

Bron: The Telegraph 2 Facebook Trauma Ted maakte zelf via Facebook zijn verdwijning bekend. Bizar Het brandweerkorps van het Witheridge Fire Station in het Britse Devon is zijn mascotte kwijt. Trauma Ted werd recent ontvoerd tijdens een trainingsoefening. Wie het beertje genomen heeft, is onduidelijk, maar Trauma Ted houdt zijn collega's via Facebook op de hoogte van zijn escapades.

Trauma Ted rijdt al acht jaar mee met een brandweerwagen van het korps en moet kinderen troost bieden. Maar nu is een dief er met de teddybeer vandoor gegaan.

“We hebben helemaal geen idee wie hem meegenomen heeft, maar we willen hem weer thuis,” zegt commandant Wayne Keenan. “Trauma Teds zijn ontworpen om mee te gaan met brandweermannen zodat ze de kinderen iets kunnen geven wanneer ze betrokken waren bij een traumatiserend incident. Ze zijn gemaakt om hen rustig te houden en de aandacht af te leiden van wat er gebeurt. Deze [Trauma Ted] in kwestie is al meer dan acht jaar bij ons. Maar ongeveer twee weken geleden woonden we een trainingsoefening met vier pompen in Tiverton bij met enkele naburige korpsen en we denken dat hij toen verdwenen is.”

Kort nadien kregen alle brandweerlui plots een vriendschapsverzoek op Facebook van de pluchen beer. “We hadden het eerst niet door, we dachten dat het een algemene nationaal profiel was dat meer informatie gaf over de teddy’s," vertelt Keenan. "Maar toen postte hij een foto van zichzelf met een bordje dat zei ‘ik is echt verloren’ en toen iemand ging kijken of hij in de truck zat, was hij verdwenen. Dan begon hij foto’s te posten van zichzelf terwijl hij andere brandweerkorpsen in Devon bezoekt en hij ging zelfs naar Lapland om de kerstman te ontmoeten.”

Volgens zijn Facebookprofiel gaat Trauma Ted “de wereld rondreizen op zoek naar faam” en hij zal vakantiefoto’s posten van zijn reizen.

Momenteel is het beertje enkel bevriend met brandweermannen van de korpsen Witheridge en Tiverton. Keenan roept iedereen nu op om Trauma Ted toe te voegen op Facebook en hem te zeggen dat hij weer huiswaarts moet keren. “Wanneer we dan te weten komen wie erachter zit, hopen we controle te krijgen over de Facebookpagina. Het zou een goede manier zijn om belangrijke informatie over brandveiligheid bekend te maken bij het publiek, vooral jonge mensen.”