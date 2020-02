“Ik heb je altijd gezocht”: oorlog scheidde Russische zussen, 78 jaar later worden ze herenigd SVM

07 februari 2020

17u16

Twee Russische zussen hebben elkaar eind januari teruggevonden nadat ze door de Tweede Wereldoorlog 78 jaar van elkaar gescheiden waren. Hun hereniging hebben ze te danken aan een televisieprogramma en de Russische politie.

Ioulia en Rozalina Kharitonova -nu 92 en 94 jaar oud- woonden als tieners in Stalingrad. In 1942 werden ze uit elkaar gehaald toen de stad door de nazibombardementen geëvacueerd moest worden. Ioulia kwam met haar moeder in de stad Penza terecht, Rozalina eindigde 1.000 kilometer oostwaarts in Tsjeljabinsk.

De twee zagen elkaar nu terug nadat Ioulia's dochter de politie had gevraagd om te helpen de oudere zus van haar moeder te vinden. Ook Rozalina had al geprobeerd om haar zus op te sporen: zij had deelgenomen aan een Russisch televisieprogramma dat familieleden samenbrengt die elkaar uit het oog verloren zijn.

De Russische politie ontdekte Rozalina's verhaal op de website van het programma en bracht de twee vrouwen weer bijeen. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken verspreidde beelden van hun hereniging. Daarop is te zien hoe Ioulia en Rozalina elkaar kussen en omhelzen, andere familieleden kijken intussen geëmotioneerd toe. "Ik heb je gezocht, ik heb je altijd gezocht", bleef Rozalina herhalen.