"Ik heb het gevoel dat iedereen met me lacht": ex-burgemeester (62) laat zijn vrouw staan voor 44 jaar jonger exemplaar SVM

00u21

Bron: Daily Mail 0 Rv John Copsey met zijn opvallend jonge nieuwe liefde.

Het Britse kuststadje Bridlington davert op z'n grondvesten. De vroegere burgemeester die zijn vrouw verlaat? Tot daar aan toe. Maar dat hij haar inruilt voor een 44 jaar jonger exemplaar? Nee, daar kunnen de inwoners zich absoluut niet mee verzoenen. Commotie alom dus, maar John Copsey (62) duwde het mes nog wat dieper in de wonde. "Daisy en ik zijn dolverliefd, we zijn zelfs van plan om te trouwen. Noem dit maar onze officiële verloving", klonk het.

Zijn echtgenote Jacqui (63) vecht al jaren tegen de naweeën van een hersentumor, maar blijft nu eenzaam achter. "Ik heb het gevoel dat iedereen met me lacht. Hij moet gek geworden zijn. Voor een midlifecrisis is hij toch wat te oud geworden?", laat ze optekenen.

Het nieuws verspreidde zich tien dagen geleden als een lopend vuurtje: het populaire raadslid had een affaire met een 19-jarige studente landbouw, daar lieten de foto's in de kranten alvast geen twijfel over bestaan. Intussen wonen ze zelfs al samen. "We zijn heel gelukkig", aldus Daisy. "We snappen niet waarom iedereen dit zo interessant vindt. Mijn ouders vinden het trouwens ook prima, zolang ik maar gelukkig ben."

"Dacht dat het kalverliefde was"

De 'tortelduifjes' leerden elkaar twee jaar geleden kennen tijdens een rockconcert. Volgens John is de passie pas recent opgelaaid, maar daar gelooft Jacqui geen woord van. "Ik dacht dat het kalverliefde was van haar kant. Hoe vaak heb ik hem niet duidelijk proberen te maken dat ze máár 19 jaar is? Natuurlijk vond hij die aandacht leuk, maar ik dacht dat hij wel zou beseffen dat hij zich als een oude dwaas aan het gedragen was."

"Wat ziet ze trouwens in hem? Waar spreken ze over? Wat hebben die twee gemeenschappelijk? Misschien luistert ze goed en stelt ze geen lastige vragen. Of zit zijn verstand in zijn broek en is het hem enkel om de seks te doen? Onze zoon is 34 jaar, maar zelfs hij vindt iemand van 19 al te jong."

Epilepsieaanvallen

John en Jacqui gaven elkaar het jawoord in 1980, amper zeven maanden nadat ze elkaar leren kennen hadden in een discotheek. Van rozengeur en maneschijn was echter geen sprake: in 1992 volgde een scheiding omdat de man "te vaak de versiertoer opging". Vijf jaar later groeiden ze echter opnieuw naar elkaar toe.

In 2011 kreeg Jacqui te horen dat ze een hersentumor had. De operatie werd een succes, maar tot op de dag van vandaag heeft ze last van epilepsieaanvallen, duizeligheid en extreme vermoeidheid. Haar echtgenoot vergezellen bij publieke gelegenheden zat er met andere woorden niet meer in. John zag zijn kans schoon om te profiteren.

"Heb me genoeg laten vernederen"

"Toen ik besefte dat er meer aan de hand was, heb ik Daisy zelf apart genomen", gaat Jacqui verder. "Ik zei dat John oud genoeg was om haar opa te zijn, zocht ze misschien een vaderfiguur? Dat was niet het geval, verzekerde ze. Ze was naar eigen zeggen oprecht verliefd op hem."

Ruim anderhalve maand geleden barstte de bom. "John en ik liepen op straat toevallig Daisy tegen het lijf. Ik vroeg of dat spelletje tussen hen nog altijd bezig was en ze antwoordden allebei 'ja'. Ik had er genoeg van, de volgende dag heb ik hem op straat gezet. Ik mis hem en ik ben niet graag alleen, maar ik zou een complete idioot zijn als ik hem nu nog terug zou nemen. Ik heb me genoeg laten vernederen."