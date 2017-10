"Ik ging een beetje dood vanbinnen": Ana en Ballesa vertellen in pijnlijk eerlijk gesprek waarom ze elkaar bedrogen hebben Sven Van Malderen

13u08

Bron: Daily Mail 0 Bizar "Ik herinner me nog dat je met mij aan het facetimen was. En je was bij haar. Je hebt me aan haar voorgesteld. Is het diezelfde avond gebeurd?" Ana (23) en Ballesa (28) vertellen in een pijnlijk eerlijk gesprek waarom ze elkaar bedrogen hebben. En hoe zwaar het overspel voor beiden ook te verteren was, op het eind volgt toch nog een hartverwarmende boodschap van hoop.

De twee jongedames leerden elkaar in hun studentenperiode kennen in San Francisco. Ballesa biechtte op dat ze tot over haar oren verliefd was, het sein voor Ana om eindelijk uit de kast te komen. "Naar je familie toe had je het daar heel moeilijk mee", klinkt het. "Maar ik kon het niet langer verbergen", luidde het antwoord.

Lees ook Hartverscheurend: man vertelt ex hoe hij haar bedroog

Na drie jaar mocht Ballesa voor haar droomstage naar Spanje reizen. Bij Ana sloeg de onzekerheid toe. "Ik was bang. Ik wist niet wat er zou gebeuren als je zo lang weg was."

"Ik werd nog verliefder op je"

"Ik werd nog verliefder op je, ook al was je niet daar", bekent Ballesa. Maar toch zou Ana in de fout gaan. "Ik wil je de details besparen, maar ik heb iets oneerlijks gedaan. Ik besefte dat ik je aan het bedriegen was. En ik ging een beetje dood vanbinnen. Toen ik besefte wat ik gedaan had, wist ik niet of onze relatie het nog zou overleven."

"Je keerde terug en ik ben er meteen openlijk voor uitgekomen. Ik dacht dat je zou roepen en tieren, maar je bleef zwijgen. En dat was nog veel erger. Je wilde wat ruimte, maar die heb ik je niet gegeven."

"Je was me aan het verstikken"

"Het voelde aan alsof je mij aan het verstikken was", vult een emotionele Ballesa aan. "Ik begon afstand te nemen van jou om de zaken op een rijtje te kunnen zetten. Ik sprak af met één welbepaalde persoon en daar is meer van gekomen."

"Toen je me de volgende ochtend belde omdat je iets moest vertellen, begon ik meteen te huilen", geeft Ana toe. "Ik wist namelijk wat er zou volgen. Heb je mij bedrogen omdat ik het als eerste gedaan had?"

"Nee, helemaal niet", luidt het duidelijke antwoord. "Ik dacht op dat moment helemaal niet aan jou."

"Je wilde voor ons vechten"

"Ik stelde onze relatie in vraag", besluit Ana. "Als dit de toekomst zou worden, was het misschien beter dat we niet meer samen zouden zijn. Maar dan zei je dat je voor ons wilde vechten. Het was niet makkelijk. Natuurlijk waren er avonden waarop we elkaar de huid volscholden. Maar je sleurde me erdoorheen en werd mijn beste vriendin. Op dat moment wist ik weer waarom ik verliefd op je was."

"Mensen vinden me dom omdat ik samen ben met iemand die me bedrogen heeft. Maar je moet een keuze maken: vechten voor wat je hebt of gewoon wegwandelen. Wij hebben de keuze gemaakt om ervoor te vechten."

Op het eind volgt een hartverwarmende kus en knuffel. Hun relatie is nu naar eigen zeggen sterker dan ooit.

Leonard-Kourtney

Acht maanden geleden had reportagekanaal 'The Scene' hetzelfde concept ook al eens toegepast op een heterokoppel. Leonard biechtte toen voor de camera op dat hij zijn ex Kourtney Jorge met verschillende meisjes bedrogen had. Hun aangrijpende filmpje werd intussen al meer dan negen miljoen keer bekeken op YouTube. En natuurlijk waren de reacties aan zijn adres niet bepaald mals...