"Ik dacht dat ik dood was": auto ramt motard van de weg in Florida

10 april 2018

In Florida filmden achterliggers vanuit hun auto hoe een ruzie tussen een motorrijder en een autobestuurder compleet escaleerde. Dat gebeurde eergisteren rond 17.00 uur in Sarasota.

Op de beelden is te zien hoe motorrijder Darin Hendrickson gesticuleert naar de bestuurder en op het raam aan de passagierskant lijkt te slaan, waarna de grijze Mazda plots uitwijkt en de motorrijder tegen de stoep ramt. De wagen sleurt de motard nog even mee.

Schade

Slachtoffer Darin Hendrickson vertelt aan Amerikaanse media dat hij naar het ziekenhuis moest met een overstrekte knie, gebroken ribben en ernstige schaafwonden. "Ik dacht dat ik dood was", zegt hij. "Ik bedoel, het ging zo snel dat ik eerlijk gezegd dacht dat het ermee gedaan was. Mijn arm zat klem in het raam. Ik herinner me dat alles trager ging op het moment, het voelde alsof ik een kilometer per uur ging. Ik voelde hoe mijn hand begon te branden".

"Ik snap het echt niet, hoe een mens dat een andere mens kan aandoen", zegt hij nog. "Het gaat mijn petje te boven." Hendrickson is nu vooral blij dat hij zijn zoon nog een knuffel kan geven. "Dat is waar ik aan dacht", vertelt hij aan FOX 13 News. "Ik ben dankbaar dat ik nog leef en dat ik nog meer tijd met hem kan doorbrengen."

Aanleiding

Maar wat was de oorzaak? Hendrickson legt de schuld bij de autobestuurder en zegt dat die zijn motor beschadigde door een metalen voorwerp te gooien. "Ik veronderstel dat wij motorrijders de naam hebben pretentieus te zijn en dat veel mensen niet houden van motorrijders", zegt hij.

Hendrickson probeerde de wagen te volgen tot aan een stopplaats en deed teken om aan de kant te gaan. "Mijn plan was om te stoppen aan een rood licht, mijn telefoon boven te halen, een foto te nemen van zijn nummerplaat en de politie te bellen". De motard spreekt tegen dat hij de Mazda sloeg, en houdt vol dat hij aan het gesticuleren was om aan de kant te gaan. Maar de bestuurder ramde hem dus van de weg, waardoor Hendrickson van zijn motor vloog en het raam van de auto verbrijzelde.

De Amerikaanse politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van de wagen. "Ik ken hem letterlijk nergens van", besluit Hendrickson.