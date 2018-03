"Ik dacht dat bom ontplofte": lading helikopter vliegt door dak, recht in bed van slapende vrouw HR

01 maart 2018

18u11

Bron: ANP, NBC6 Miami, CBS Miami 2 Bizar Een vrouw in het Amerikaanse Miami heeft de schrik van haar leven beleefd toen een Canadese militaire helikopter zijn lading verloor. Aan de heli hing een opblaasboot, die niet was opgeblazen. Die vloog door het dak van het huis en belandde in het bed waar de vrouw lag te slapen.

Luce Ramo raakte als bij wonder slechts lichtgewond. "Boem, hoorde ik plots. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik dacht dat er iets met de ventilator was. Gelukkig leef ik nog", zei de vrouw aan NBC Miami. Ze lag aan een kant van het bed toen het gevaarte plots los door het dak van haar huis vloog en aan de andere kant in haar bed belandde, op slechts enkele centimeters van waar ze lag.

De heli van het type CH-146 Griffon was onderweg naar de basis van de Amerikaanse kustwacht in Opa Locka. De Canadese luchtmacht is geschrokken van het incident en heeft de vrouw voorlopig een ander onderdak aangeboden. Het is nog niet bekend waarom de boot loskwam van de helikopter. De luchtmacht heeft een onderzoek ingesteld.