"Ik blijf dood, terwijl ik springlevend ben": Roemeense rechter weigert te herkennen dat man nog in leven is TRR

16 maart 2018

15u15

Hoewel hij springlevend is, wordt de Roemeense Constantin Reliu op papier doodverklaard. De 63-jarige man stapte naar de rechter in Vasului in Roemenië, maar die wees zijn verzoek af. Dat berichten verschillende media.

Toen Reliu in 1992 vertrok naar Turkije om er te werken als gastarbeider verloor hij elk contact met zijn familie. Omdat zijn vrouw dacht dat hij dood was en speurders hem niet vonden, werd hij in 2016 doodverklaard.

Een jaar later ontdekten de Turkse autoriteiten dat de man illegaal in het land verbleef. Reliu werd daarom terug naar Roemenië gestuurd. Eens aangekomen in zijn thuisland merkte de zestiger dat hij doodverklaard was. Hij kreeg zelfs het certificaat te lezen waarop dat in duidelijke letters geschreven stond.

De Roemeen stapte naar de rechter om de verklaring ongedaan te maken, maar die wees zijn verzoek af. Volgens de wet moet iemand die ten onrechte dood wordt verklaard immers tijdig reageren als dit niet klopt. Reliu heeft dit niet gedaan, dus blijft hij volgens de rechter op papier dood.

De kafkaiaanse situatie bezorgt de zestiger kopzorgen. “Ik blijf dus dood, terwijl ik springlevend ben. Ik heb geen inkomen, maar omdat ik dood ben kan ik niet werken", aldus Reliu.