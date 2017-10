"Ik ben te knap om een deftig lief te vinden. En ja, dat is een nachtmerrie" Sven Van Malderen

20u07

Bron: The Sun 39 Dawn Cousins Dawn Cousins added a new photo. Bizar "Ik ben te knap om een deftig lief te vinden. Er zijn genoeg mannen die aan mijn voeten liggen en kwijlen als ze mij zien. Maar dat is een nachtmerrie, want ze voldoen niet aan mijn normen en ze zijn enkel maar uit op één ding." Maak kennis met Dawn Cousins, een receptioniste uit Londen die de nodige frustratie opgebouwd heeft omdat ze al veertien jaar vrijgezel is. Via de media hoopt ze nu enige sympathie op te wekken voor haar 'penibele' situatie, maar dat pakt toch enigszins anders uit: vooral hoongelach is haar deel.

De vrouw heeft 44 jaar op de teller staan, maar ziet er naar eigen zeggen uit als "iemand van 22". En dat is in haar ogen wel degelijk een probleem. "Op het werk krijg ik bijna niets gedaan omdat ik zo veel aandacht krijg. Als ik met mijn kinderen op stap ben, denken de mannen dat ik hun zus ben. Er zijn zelfs enkele leeftijdsgenoten van hen die mij zien zitten." Ter info: Cousins heeft twee dochters van 20 en 22 jaar en een tweeling van 17 jaar op de wereld gezet.

"Soms wou ik dat ik er wat minder goed uitzag. Dan zou ik tenminste het juiste type aantrekken, iemand waarmee ik mijn leven kan delen. Nu willen ze mij enkel voor mijn looks, niet voor mijn persoonlijkheid. Maar ja, veertigers hebben meestal een stevig buikje. En dames van die leeftijd staan vol rimpels, dan speel ik toch in een andere categorie."

Dawn Cousins Dawn Cousins updated her profile picture.

"Langzaam uit elkaar gegroeid"

De laatste relatie die Cousins had, dateert van 2003. "We zijn langzaam uit elkaar gegroeid. Ik dacht dat ik wel een nieuwe levenspartner zou vinden, maar intussen zijn we veertien jaar verder en zit er nog steeds geen schot in de zaak. Ik begin stilaan te panikeren."

Cousins pakt regelmatig uit met een 'leugentje voor bestwil'. "Ik verzwijg mijn echte leeftijd en maak de heren wijs dat ik 25 jaar ben. Dan krijg ik tenminste al die verbaasde reacties niet."

Dawn Cousins 2017 Bring it on!!!

"Toch geen dikke, onaantrekkelijke veertiger?"

"Mijn dochters hebben me verboden om nog met hen naar een discotheek te gaan, ik word daar haast levend opgegeten. Als er een jonge kerel op me afkwam, noemden ze me altijd snel 'mama'. Zo wist die gast meteen waar hij aan toe was. Ach, ik vind zo'n aandacht wel leuk. Maar ik zou nooit iets met een van hun vrienden beginnen, dat zou echt te gek voor woorden zijn. Meestal zijn die gasten ook nog te onvolwassen, ze hebben nog geen kinderen en willen alleen maar spelen."

Oudere types blijken echter ook geen sinecure. "Ik heb niet zo lang geleden afgesproken met een 48-jarige man, maar hij miste levensvreugde." Datingsites voor mensen met een iets rijper profiel dan maar? "Ik heb overal mijn account verwijderd. Ik kan toch geen relatie beginnen met een dikke, onaantrekkelijke veertiger als ik er zelf nog zo jong en knap uitzie?"

Dawn Cousins Dawn Cousins added a new photo.

Verhuis naar Amerika?

Dat haar pittige uitspraken kattige reacties kunnen uitlokken, daar is ze zich bewust van. "Zelfs mijn vrienden en familieleden vinden dat ik het hoog in mijn bol heb als ik zeg dat ik te heet ben voor ware liefde. Ik snap hun punt, maar het is toch niet mijn schuld dat ik nog zo goed in de markt lig?"

Als laatste strohalm overweegt Cousins om naar Amerika te verhuizen. "Hier in Engeland loopt toch niets interessants rond. Ik wil trouwen met iemand die op mijn niveau staat. Hij moet er ook jeugdig uitzien én sportief zijn. In een van die Amerikaanse staten moet de man van mijn dromen toch rondlopen? Ik moet gewoon deftig beginnen zoeken."

Dawn Cousins Dawn Cousins updated her cover photo.