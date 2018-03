"Ik ben razend kwaad": Amy sukkelt al veertien jaar met hevige rugpijn, nu komt vreemde oorzaak aan het licht Sven Van Malderen

29 maart 2018

12u34

Bron: People 0 Bizar In 2003 beviel Amy Bright van haar zesde kind. Gek genoeg kreeg ze niet veel later af te rekenen met hevige rugpijn. En helaas, de symptomen werden sindsdien alleen maar erger. Pas vorig jaar is de ware oorzaak aan het licht gekomen. Een stuk van de naald die voor de epidurale verdoving gebruikt werd, is al die tijd in haar ruggengraat blijven steken.

Bright koos voor een keizersnede om zoon Jacob op de wereld te zetten. De naald van de anesthesist brak echter af, een drie centimeter lang stuk metaal bleef zo in haar lichaam achter. Als gevolg van zenuwschade verliest ze nu ook steeds meer het gevoel in haar linkerbeen en -voet.

Indien de naald nu nog verwijderd wordt, riskeert de vrouw eeuwig verlamd te blijven. Niets doen? Dan staat haar op termijn allicht hetzelfde lot te wachten.

Bright is er rotsvast van overtuigd dat de dokters toen wisten dat er een fout gebeurd was. Als ze meteen ingegrepen hadden, zou er niets aan de hand geweest zijn. De vrouw dient daarom ook klacht in tegen het ziekenhuis van Jacksonville. En ze is lang niet de enige: in dertien jaar tijd zijn haar al veertien patiënten voorgegaan. Drie onder hen wisten een schadevergoeding van een miljoen dollar uit de brand te slepen.

"Die naalden zijn normaal negen à tien centimeter lang", aldus advocaat Sean Cronin. "Zo'n volledig topje dat ontbreekt, volgens onze experts moet het personeel dat zeker gemerkt hebben."

"Telkens als ik wandel of me buk, beweegt die naald. Zelfs slapen is niet veilig meer. Op die manier ontwikkelde ik steeds meer littekenweefsel. Dokters schreven me pijnstillers en spierverslappers voor, maar ik voel nu constant dat brandende gevoel. Soms straalt de pijn via mijn linkerbeen ook uit naar mijn voet."

Dokters dachten al die tijd dat Bright aan ischias leed, een zenuwpijn die begint in de rug en via de bil doorloopt tot in het been. Om meer duidelijkheid te krijgen, werd vorig jaar een CT-scan genomen. Die bracht uiteindelijk de ware oorzaak aan het licht. "Toen ik hoorde dat die naald alle ellende veroorzaakte, was ik bang en helemaal van streek. Maar ook razend."

"Ik vrees voor de toekomst. Ik voel mijn been zwakker worden, waarschijnlijk zal ik in een rolstoel belanden. Tegen mijn kinderen praat ik er niet over, ik wil niet dat ze in paniek slaan." Hoeveel schadevergoeding Bright precies zal eisen is nog niet bekend.