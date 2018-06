"Ik ben er kapot van, hij is mijn alles": hondje van dakloze vrouw blaft naar ruziënde man. Hij stampt het dood sam

04 juni 2018

11u55

Bron: KameraOne, CBS 0 Bizar In San Francisco zoekt de politie een man die een hondje brutaal tegen een muur trapte. Het diertje liep een schedelfractuur op en overleed aan zijn verwondingen.

Het incident vond plaats op de stoep voor een winkelcentrum, waar de dader al wandelend aan het ruziemaken was met een vrouw. Het vierjarige hondje van een dakloze vrouw blafte daarop naar de man. "Mijn hondje voelde de woede in hem", legde baasje Lynda Coburn uit.

De man haalde een eerste keer uit naar de kruising van een chihuahua en een jack russel: "Als hij nog een keer blaft, ga ik hem stampen", dreigde hij. Coburn probeerde Puppet nog tegen te houden, maar hij bleef blaffen. De man trapte het hondje daarop hard tegen de muur.

Coburn snelde toe en stelde vast dat Puppet niet meer ademde. De vrouw, die slaapt in de steegje in de buurt, blies in zijn neusgaten en wreef over zijn borstkas. Een toegesnelde agent voerde het hondje nog in zijn patrouillewagen weg voor medische hulp, en de eigenaars van het gebouw zegden toe om de medische kosten te betalen.

Het mocht echter niet baten, want Puppet haalde het niet. "Hij is het enige waarvoor ik hier leef", zei Coburn nog na de aanval. "Ik ben er kapot van, weet je. Hij is mijn alles." Het incident werd gefilmd en de politie verspreidt beelden van de dader.