"Ik ben 19, mijn vrouw is 72. Ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot jongere dames" Sven Van Malderen

17 april 2018

18u28

Bron: Barcroft 0 Bizar Zij 72, hij 19... En toch hebben ze de ware liefde bij elkaar gevonden in Maryville (Tennessee). Gary Hardwick stapte in het huwelijksbootje toen hij haar amper twee weken kende, inmiddels zijn ze bijna twee jaar getrouwd. "Ik ben volwassen voor mijn leeftijd en heb me nooit aangetrokken gevoeld tot jongere vrouwen", klinkt het.

Opmerkelijk: Gary is nog jonger dan een van de kleinzonen van Almeda Errell. Toch is hij lang niet aan zijn proefstuk toe. De dame uit zijn vorige relatie telde... 77 lentes.

"Leeftijd is slechts een getal als je iemand graag ziet", aldus Almeda. "Hij is nu al twee jaar lang mijn zielsverwant. We leerden elkaar kennen tijdens een verjaardagsfeest in een Chuck E. Cheese's-restaurant. Ik keek in zijn ogen en werd stapelverliefd. Met hem wil ik de rest van mijn leven doorbrengen, dat wist ik meteen. Hij is inderdaad veel jonger, maar daar trek ik me helemaal niets van aan."

"Chemie tussen ons is onvoorstelbaar"

Voor Gary was het meteen liefde op het eerste zicht. "Haar prachtige blauwe ogen vielen in de smaak. En dan is er natuurlijk nog haar persoonlijkheid: ze lacht altijd, de chemie tussen ons is onvoorstelbaar. Vanaf de eerste dag heeft ze mijn hart veroverd. Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis nu ik met haar getrouwd ben."

Maar moest dat dan zo snel? "Iedereen heeft daar wel zijn gedacht over, maar wij wisten dat onze gevoelens oprecht waren. Onze 'eerste keer' vond tijdens de huwelijksnacht plaats. Een fantastische ervaring, we voelden ons diep met elkaar verbonden."

"Zelfs toen ik dertien jaar was, voelde ik me al aangetrokken tot oudere vrouwen. Mijn grootmoeder is diegene die me grootgebracht heeft, gelukkig kan zij onze relatie nu aanvaarden."

Geen contact meer met zoon

Het leeftijdsverschil van 53 jaar zorgde alvast wel voor het nodige tumult binnen beide families. De zoon van Almeda heeft zelfs nog geen woord tegen haar gezegd sinds hij het bijzondere nieuws vernam. Haar kleinkinderen hebben zich inmiddels wel verzoend met Gary. "Ik heb hem één keer opa genoemd, maar toen was ik dronken", grapt Aaron (22). "In mijn ogen is hij meer een vriend dan een grootvader. Ach, als mijn oma maar gelukkig is."

"Hoe kan je hier nu tegen zijn?", vraagt Indiana (17) zich af. "Voor mij was het in het begin ook een beetje vreemd. Maar we leven toch in de 21ste eeuw, zoiets zou geen belang mogen hebben. Mijn moeder kan er echter niet zo goed mee overweg: zij ziet haar eigen ma rondlopen met iemand die de leeftijd van haar kinderen heeft."

Diep dal

Almeda zat in een diep dal toen ze Gary leerde kennen. "Ik was 43 jaar getrouwd met mijn eerste echtgenoot Donald. Toen hij in 2013 stierf na complicaties als gevolg van suikerziekte bleef ik helemaal alleen achter. Ook mijn oudste zoon Robert stierf in die periode. Ik ging huilend werken, mijn collega's bij Walmart vroegen wat er scheelde."

Een van de gemeenschappelijke passies van Gary en Almeda is... filmpjes maken voor YouTube. Ze hebben er intussen al meer dan 51.000 volgers, tijd dus om speciaal voor hun fans nu ook pennen en bekers te verkopen met hun gezicht op. "We maken vlogs rond onze relatie en geven onze mening over bepaalde zaken. Volgens mij zijn we het koppel met het grootste leeftijdsverschil op YouTube."

Wat de toekomst nog in petto heeft? "We willen mensen blijven inspireren. Leeftijd is echt maar een getal. Als je iemand graag ziet, moet je je hart volgen."