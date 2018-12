“Iedereen in deze kamer weet dat je me bedrogen hebt”: meisje dumpt haar lief in volle verjaardagsspeech Sven Van Malderen

18 december 2018

15u19

21 jaar worden, het blijft een stevige mijlpaal in Amerika. Al was het maar om eindelijk op legale manier die eerste slok alcohol te kunnen proeven. Deze jongedame uit Houston deed er echter nog een flinke schep bovenop door net dan... haar lief te dumpen. In volle verjaardagsspeech gaf Tiana Perea hem de bons, tot groot jolijt van haar vrienden.

Nadat de hele groep een shotje genomen had, bedankte het meisje alle aanwezigen op haar feest. Maar dan was het tijd voor de persoonlijke afrekening.

“Ik wil graag ook Santos bedanken omdat hij me doet beseffen dat ik zo veel beter verdien. Iedereen hier weet dat je me hebt proberen bedriegen. We hebben allemaal de screenshots gezien. Je was met haar aan het flirten via sms, je hebt haar zelfs dezelfde foto gestuurd die ik vanmorgen gekregen heb.”

Op dat moment kwam haar broer de trap af, met een tas waar al zijn spullen in zaten. Tiana zette nog één keer de puntjes op de i. “Als het nog niet duidelijk zou zijn: het is gedaan tussen ons. Je mag nu ophoepelen.” Onder luid gejuich droop de jongeman uiteindelijk af.

Niet iedereen kan die directe aanpak echter smaken. “Die verslaving aan sociale media is gewoon absurd, alles moet tegenwoordig online gezet worden”, klinkt het onder meer. Of nog: “Wat hij deed, was verkeerd. Maar daarom moet je hem nog niet op die manier vernederen. Tijd dat ze volwassen wordt.”