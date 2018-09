"Holy shit!": witte haai snoept vangst van visser af dicht bij plaats waar dag eerder fatale aanval plaatsvond sam

20 september 2018

13u12

Bron: KameraOne, Cape Cod Times 1 Bizar Enkele vissers schrokken zich afgelopen zondag een hoedje toen een forse witte haai hun buit kwam stelen. Paul Derba en zijn drie neven Chris, Ryan en Drew waren op een gecharterde boot aan het vissen in de Amerikaanse staat Massachusetts, ongeveer acht kilometer van Nantucket.

Terwijl een van de vissers een gestreepte zeebaars binnenhaalde, filmde zijn broer hoe op amper drie meter van de boot de opportunistische haai toesloeg. "Hij kwam uit het niets en at de vis op", zegt de man die de beelden maakte.

Paul Derba vertelt aan Amerikaanse media dat de haai "o zo snel" was. "Hij kwam langs onder, hij kwam niet langs de oppervlakte. We zagen hem niet tot hij vlak onder de baars was."



Het incident was ook onthutsend omdat de haai zo dicht bij de achterkant van de boot was. Nog tien seconden later en Bob Miller, een medewerker van de charterboot, zou de lijn hebben vastgenomen om de vis binnen te halen, aldus nog Derba.

Fatale aanval

De beelden werden opgenomen dicht bij de plaats waar amper een dag eerder een man overleed na een haaienaanval. Bodyboarder Arthur Medici (26) werd aangevallen op Newcomb Hollow Beach in Wellfleet, en werd zo het eerste dodelijke slachtoffer van een haai in Massachusetts sinds 1936.

Joe Booth, een visser en surfer, vertelt hoe hij de man agressief zag trappen naar iets achter hem, en hoe hij een staart uit het water zag flitsen. Hij besefte wat aan de hand was toen Medici's vriend het slachtoffer uit het water sleurde.

"Ik was die kerel op het strand die 'haai, haai!' stond te schreeuwen", vertelt hij. "Het was net als in de film Jaws. Dit veranderde hier razendsnel in Amity Island." De beroemde film werd dichtbij opgenomen bij Martha's Vineyard, zo'n 80 kilometer verder.

