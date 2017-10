"Hoe kun je nu zo gemeen zijn?" Jesse lokt Brits vakantieliefje naar Amsterdam, maar daar wacht de teleurstelling van haar leven Sven Van Malderen

11u50

Bron: The Sun 0 Rv Bizar Laf, laffer, lafst: Sophie Stevenson (24) was twee maanden geleden tijdens haar vakantie in Barcelona dolverliefd geworden op Nederlander Jesse Mateman (21). Toen hij haar uitnodigde om naar Amsterdam te komen, stond ze dan ook te trappelen van ongeduld. Na een vliegtuigreis van ruim 600 kilometer wachtte haar echter de teleurstelling van haar leven.

De twee vonden steun in elkaars armen nadat terreur de Ramblas opgeschrikt had. Hun korte romance zou nu een vervolg krijgen op Nederlandse bodem, maar in de luchthaven bleek van Jesse geen spoor.

Rv Jesse Mateman.

Was er iets tussengekomen? Had hij autopech gehad? In afwachting van een verhelderend antwoord ging Sophie een hotel opzoeken.

Rv Jesse en Sophie (bovenste koppel) tijdens hun vakantie in Barcelona.

Zes uur later kreeg ze een sms die alles duidelijk maakte. "Het was maar een grapje. Je bent beetgenomen", klonk het. In het Engels: 'You were pigged'. "Dat zeggen ze wanneer een kerel het lelijke, dikke meisje probeert te versieren. Ik was er kapot van."

Rv

"Hoe kun je nu zo gemeen zijn?", stuurde Sophie nog terug. Waarop Jesse haar blokkeerde op alle sociale media. Met een romantische én financiële kater -de hele onderneming had haar 400 euro gekost- vloog het meisje de dag nadien weer huiswaarts.