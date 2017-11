"Hij heeft twee levens kapotgemaakt": Guillaume verzint leven als spion om met tweede vrouw te kunnen trouwen Sven Van Malderen

12u41

Bron: Le Point 0 Thinkstock Bizar Je wettelijke echtgenote wijsmaken dat je een spion bent? En intussen trouwen met een tweede vrouw, zonder eerst te scheiden? De rechters van de Franse stad Annecy krijgen binnenkort een wel heel bijzondere zaak voorgeschoteld...

Valérie* kreeg de schok van haar leven toen ze in 2015 aanklopte bij de dienst voor kinderbijslag. Daar bleek immers dat ze twee jaar eerder gescheiden was. De vrouw vroeg het officiële document op en merkte meteen dat haar handtekening vervalst was.

Valérie ging nu zelf op speurtocht en vond tussen de spullen van haar man een belastingaangifte uit 2013. Volgens die gegevens woonde Guillaume* samen met een andere vrouw in Lyon. De puzzelstukjes vielen in elkaar, nu kon ze eindelijk naar de politie stappen.

Perfect excuus

Want inderdaad, de leugens waren al begonnen nog voor Valérie in 2003 in het huwelijksbootje gestapt was. Guillaume had haar immers wijsgemaakt dat hij naast zijn job als informaticus ook voor de inlichtingendienst DGSE werkte. Zijn takenpakket breidde na verloop van tijd almaar uit, zo moest hij zelfs als spion missies op het terrein tot een goed einde gaan brengen.

Het gaf Guillaume het perfecte excuus om ertussenuit te knijpen. Tussen 2013 en de zomer van 2015 was hij nog amper thuis te vinden. Als Valérie daarover eens haar beklag deed, zadelde hij haar met een schuldgevoel op. Want wie was diegene die voor het inkomen zorgde? Juist ja.

Kus op de mond

Nadat Valérie zelf eens een weekend haar zinnen gaan verzetten was, vernam ze van haar oudste zoon dat er een vrouw bij hen thuis geweest was. Een zekere Géraldine*, zo bleek. Ze had samen met hem geslapen in de logeerkamer, noemde hem 'liefje' en kuste hem op de mond. Guillaume had echter een uitleg klaar: die vrouw was zelf een geheim agent en spéélde alleen maar de rol van zijn vrouw, kwestie van geen argwaan te wekken voor de buitenwereld.

Zijn verhaaltjes zouden nog meer beginnen te rammelen. Via datzelfde kind vernam Valérie immers dat hij opnieuw Géraldine gezien had. Meer zelfs, de twee leken gewoon samen te wonen: zijn naam stond op haar brievenbus en in de woning hingen foto's van hem.

'Gewond'

De bom zou definitief barsten toen Guillaume 'voor zijn job' naar New York moest. Drie maanden lang zou hij wegblijven. Hij was naar eigen zeggen gewond geraakt en overgebracht naar een militair ziekenhuis in Parijs. Hem bezoeken was ten strengste verboden. Die geheime missie, weet u wel?

Valérie diende klacht in, waarna Guillaume meteen open kaart speelde. Ja, hij had een leven als spion verzonnen om ruimte te maken voor een tweede relatie. Géraldine had hij in 2011 leren kennen via de datingsite Meetic. Voor haar gaf hij zijn job op en ging hij in Lyon wonen. Dankzij vervalste documenten slaagde hij er twee jaar later zelfs in om met haar te trouwen.

"Verlatingsangst"

Géraldine had al die tijd niets door, ze dacht dat Guillaume gewoon gescheiden was. "Hij beschikt over een bovengemiddelde intelligentie, met daarbij verlatingsangst", aldus de psycholoog die de man onderzocht. "Hij heeft zo gehandeld omdat hij schrik had zijn partner en zijn kinderen te verliezen."

"Hij stapelde de leugens op om zijn dubbelleven in stand te kunnen houden", voegt zijn advocaat toe. "Hij is heel snel verstrikt geraakt in een spiraal van strafbare feiten. Ik wil wel benadrukken dat mijn cliënt niet in voorlopige hechtenis zit, hij blijft de voornaamste inkomstenbron voor zijn kinderen."

"Deze man heeft de levens van twee vrouwen kapotgemaakt, zonder daarbij rekening te houden met zijn kinderen", benadrukt de advocate van Geraldine. "Mijn cliënte bevindt zich in een precaire financiële situatie en moet een lening afbetalen voor een appartement dat ze niet meer kan verkopen. Geen enkele notaris wil immers een eigendom van de hand doen als er bigamie mee gemoeid is."

* De namen werden om privacyredenen veranderd.