“Hier wil ik gerust 400 euro voor betalen”: goedkoop schoenenmerk neemt influencers heerlijk beet Sven Van Malderen

30 november 2018

14u48

Bron: CNN 4 Bizar Honderden euro’s afdokken voor een paar goedkope schoenen, wie doet dat nu? Hippe influencers, zo blijkt...

Een Amerikaanse budgetketen wist hen daarvoor handig in de val te lokken. Hun truc? In Los Angeles opende zogezegd pop-upwinkel Palessi de deuren. De aanwezige dames en heren dachten dat ze uitgenodigd werden op een chic event, maar in realiteit waren er enkel goedkope modelletjes van Payless ShoeSource te vinden.

Niets werd aan het toeval overgelaten: om hun doelpubliek te overtuigen, werd zelfs een valse website en Instagramaccount opgericht.

Uiteindelijk kwamen -verspreid over twee avonden- zo’n tachtig influencers opdagen. En de reacties? Die waren unaniem lovend... “Hier zou ik vier- à vijfhonderd dollar (350 à 440 euro) voor betalen”, verklaarde een van hen voor de camera. De sneakers waar ze haar zinnen op gezet had, kosten in werkelijkheid slechts 19,99 dollar (17,5 euro). “Deze schoenen zijn elegant en gesofisticeerd”, vond een andere dame.

Het geld stroomde intussen aardig binnen. Een bedrogen shopster legde maar liefst 560 euro op tafel voor een stel laarzen. In totaal kwam zo 2.640 euro in het laatje.

Toen de dames nadien de waarheid te horen kregen, overheerste ongeloof. “Rot op, is dit serieus”?, klonk het onder meer. Als troost kregen ze wel hun geld terug én mochten ze de gekochte schoenen houden.

“Dit sociaal experiment was bedoeld om het volk ervan te overtuigen dat onze schoenen niet alleen goedkoop maar ook trendy zijn”, laat de keten nog weten. Missie meer dan geslaagd, als u het ons vraagt.