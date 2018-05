"Het lijkt wel waterboarding": bisschop kwakt baby tot drie keer toe hard in wijwater SVM

14 mei 2018

12u35

Bron: Daily Mail 7 Bizar Er is grote commotie ontstaan over de hardhandige manier waarop een Grieks-orthodoxe bisschop een baby doopt. Tot drie keer toe kwakt hij het kind met brute kracht in het wijwater. "Het ziet eruit als waterboarding", klinkt het in de reacties. Voor de ouders lijkt het echter de normaalste zaak van de wereld.

En dat is normaal, want binnen die cultuur worden dopen wel vaker hardhandig uitgevoerd. Traditie dus, met als doel het dalende geboortecijfer tegen te gaan. De kinderen die stonden toe te kijken, deinsden alvast verschrikt achteruit.

Het tafereel deed zich voor in Ayia Napa (Cyprus). Op Twitter klinkt luide verontwaardiging. "Dit is de meest gewelddadige doop die ik ooit gezien heb", klinkt het onder meer. Of nog: "Een doop? Dit lijkt meer op een moordpoging." En: "Die baby moet nu toch hersendood zijn?"

