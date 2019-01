“Het lijkt wel Benny Hill”: drie agenten proberen agressieve onruststoker te overmeesteren, maar dat loopt niet van leien dakje Sven Van Malderen

22 januari 2019

13u03

Bron: AD 1 Bizar “Benny Hill-achtige toestanden.” Nederland reageert bijzonder cynisch op een weinig overtuigende politie-interventie in de Nederlandse stad Waalwijk. Drie agenten probeerden gisteren een onruststoker te overmeesteren, maar hij is diegene die in het filmpje de vloer aanveegt met hen.

Een van de agenten botste gisteren op een agressieveling die met een stok verschillende auto’s aan het bewerken was. Twee collega’s kwamen vervolgens versterking bieden.

Vanaf dat moment richtte de frustratie van de kerel zich op hen. De vrouw in het gezelschap werd zonder enige moeite tegen de grond geduwd.

De wapenstok en de pepperspray werden bovengehaald en er klonken zelfs drie waarschuwingsschoten. Maar wat de arm der wet ook probeerde, ze kregen de “strijder” -zoals een getuige in de video hem noemt- niet in bedwang. Met een bezem bleef hij zelfs wagens beschadigen.

Naar het ziekenhuis

Uiteindelijk kon de losgeslagen vechtersbaas toch aangehouden worden. Een van de agenten moest naar het ziekenhuis om de enkel te laten behandelen, de twee anderen liepen verwondingen op in het gezicht. Wat de dader bezielde, is niet duidelijk.

Heel wat Nederlanders stellen zich intussen de vraag of de politieopleiding wel adequaat genoeg is. “Te gênant voor woorden. Je laat je als agent zijnde niet afranselen door zo’n malloot. In Amerika weten ze hier wel raad mee”, klinkt het onder meer.

“Toch diep respect”

Van collega’s kregen de betrokken agenten echter wel steun. “Ze kwamen in een situatie terecht die enkel te omschrijven is als bizar”, aldus de politievakbond. “Diep respect voor de manier waarop zij proberen de verdachte te stoppen en het geweld te beëindigen met de middelen die zij hebben.”

Vanavond doken beelden op van de aangevallen collega's in #Waalwijk. Onze collega's kwamen in een situatie die enkel te omschrijven is als bizar. Diep respect voor de manier waarop zij proberen de verdachte te stoppen en het geweld te beëindigen met de middelen die zij hebben. pic.twitter.com/3UWfBbOxDj Politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant(@ ACP_ZWB) link

“Dit zijn goede collega’s die in het begin van hun opleiding zitten”, oordeelt ook politievakbondsvoorzitter Koen Simmers. “Per toeval botsten ze op die verdachte. Ze verdienen goede feedback en onze steun.”

Op @dumpert, andere sociale media veel reacties op collega's Waalwijk. Heb veel respect voor ze en licht graag het volgende toe. Dit zijn goede nieuwe collega's die echt in begin van de opleiding zitten. Komen bij toeval bij verdachte uit. Ze verdienen onze steun/goede feedback. pic.twitter.com/F6IK8F1uoY Koen Simmers(@ Koensimmers) link