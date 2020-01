“Het lijkt op verstoppertje spelen”: ‘bikehunters’ openen jacht op gestolen fietsen SVM

Bron: RTL Nieuws 2 Bizar Fiets gestolen? Meestal een hopeloze zaak, tenzij u een beroep kan doen op de ‘bikehunters’ van VanMoof. Met de nieuwste technologie openen zij de jacht op de verdwenen tweewieler. “Eigenlijk is het een beetje als verstoppertje spelen”, klinkt het.

Het Nederlandse bedrijf belooft de fiets binnen de twee weken terug te bezorgen. Als dat niet lukt, krijgt u een nieuw exemplaar.

De SmartBike bevat geen gps, maar wel een gsm-chip waarmee de locatie achterhaald kan worden. Het slachtoffer hoeft enkel via een app de fiets als gestolen op te geven, daarna starten medewerkers van het bedrijf met behulp van de tracker de zoektocht op.

“Het is een beetje als verstoppertje spelen. Soms kan het zijn dat je vijf uur lang in de regen fietst en dat je niets vindt, maar meestal is het heel leuk”, vertelt een van de ‘fietsdetectives’ op RTL Nieuws.

Tot 70%

Fietsen worden steeds vaker gestolen door georganiseerde bendes. Vooral elektrische exemplaren zijn populair.

“In Amsterdam vinden we rond de 70 procent van de gestolen fietsen terug. Mensen zetten ze hier niet vaak binnen. Maar in veel andere steden, zoals Berlijn en Parijs, gebeurt dat wel en dan vind je hem niet”, klinkt het.

Alarm

Als de ‘fietsenjagers’ in de buurt komen, horen ze een alarm afgaan. De chip uit de fiets halen is onbegonnen werk, want daarvoor moet het frame van de fiets kapot.

Hieronder ziet u hoe zo’n zoektocht precies in z’n werk gaat. De cruciale vereisten? In het hoofd van de dief kunnen kruipen en -vooral- veel geduld uitoefenen.