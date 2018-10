“Het leek wel een scène van Raiders of the Lost Ark”: FBI stormt woning vol boobytraps binnen, agent in been geraakt door schietende rolstoel ADN

02 oktober 2018

14u46

Bron: BBC, Oregon live 0 Bizar FBI-agenten trokken grote ogen toen ze vorige maand het huis van een Amerikaan in Oregon binnenvielen. De agenten werden onder meer geconfronteerd met spijkermatten, een bubbelbad met struikeldraad en dierenvallen. Eén agent werd verschalkt door een schietende rolstoel. Hij werd gelukkig enkel geraakt in het been.

De 66-jarige Gregory Rodvelt uit Williams, Oregon, probeerde te voorkomen dat zijn huis zou verkocht worden. Uit een gerechtelijke federale aanklacht blijkt nu dat de Amerikaan daar wel héél ver in ging, melden lokale media.

Toen de FBI op 7 september binnenviel, glipten de agenten eerst nog met succes langs spijkermatten op de oprit en een minibusje uitgerust met dierenvallen. Ze vermeden ook een leeg bubbelbad dat op een heuvel nabij een poortje bij de ingang stond en recht hun richting uit zou rollen als ze de poort openden. “Net zoals een scène van de Indiana Jones-film 'Raiders of the Lost Ark', waar Harrison Ford gedwongen wordt om een gigantisch rotsblok dat hij onopzettelijk had getriggerd door een boobytrap, voor te blijven", staat in het gerechtelijk document.

Another day, another bonkers Oregon crime story. This time w/ an FBI agent shot by a booby-trapped wheelchair in Josephine County. The suspect, who is on trial for explosives and an armed standoff in Arizona, got to travel home to rig his entire property. https://t.co/LvtIMk0Chr Shane D. Kavanaugh(@ shanedkavanaugh) link

De FBI-agenten slaagden er evenwel in om zonder kleerscheuren verder te gaan. De versterkte deur kregen ze open, met explosieven. In de hal kwamen ze oog in oog te staan met een aangepaste rolstoel, die was uitgerust met een vislijn en jachtgeweerkogels. Maar dat konden de agenten niet zien.

Toen een van hen het ding per ongeluk licht aanraakte, loste de rolstoel zijn dodelijke lading. Een agent werd geraakt en naar het ziekenhuis gesneld. Daar bleek dat hij een .410 jachtgeweerkogel in zijn linkerbeen had zitten. Later werd duidelijk dat er ook nog aan de aparte garagedeur een mogelijk fatale val was gefabriceerd. Een rattenval zou een jachtgeweer laten knallen als iemand die deur opende.

Rodvelt is verplicht om zijn huis af te geven nadat hij in 2016 werd veroordeeld voor het mishandelen van zijn 90-jarige moeder en haar helper. Het huis moet verkocht worden om de opgelegde schadevergoeding mee te betalen. Hoewel de Amerikaan in 2017 na een gewapende confrontatie bij Phoenix in Arizona in de gevangenis belandde, werd Rodvelt midden augustus tijdelijk vrijgelaten - zodat hij zijn huis verkoopsklaar kon maken.

De makelaar die de woning uiteindelijk zou gaan verkopen, alarmeerde eind augustus de autoriteiten. Zij had plots een bizar bordje bij het huis zien staan, waarop stond dat dat was “beschermd met geïmproviseerde apparaten”.

Tien dagen na de intense inval kwam de recherchedienst terug met bomtechnici om alle boobytraps op het domein te ontmantelen. De zestiger wordt nu beschuldigd van geweld op een federaal agent.