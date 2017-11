"Het is echt plat": binnenkijken bij eerste 'Flat Earth Conference' ADN

12u47 10 Flat Earth International Conference Bizar Met honderden waren ze, de deelnemers aan de allereerste ‘Flat Earth International Conference’ vorige week in Cary (Raleigh), North Carolina. En allemaal geloven ze hetzelfde: de aarde is zo plat als een vijg.

We brought a miniature globe to the Flat Earth International Conference in North Carolina. Here's what happened:https://t.co/Nci5usCpES pic.twitter.com/ojjpXhbHwZ BBC North America(@ BBCNorthAmerica) link

Aan de BBC vertellen enkele flat earth-believers met een balletje dat de aarde voorstelt in de hand wat ze van het idee van zo’n ‘aardbol’ vinden. “Ik voel me misleid”, zegt iemand. “Voor mij is dit nu zelfs een beetje grappig”, klinkt het bij iemand anders. Drie andere deelnemers komen harder uit de hoek: “Een leugen”, “pure deceptie”, “de beste leugen van Satan”.

CBS

Wie een kijkje neemt op de website van de Flat Earth International Conference leert in de ‘over ons’-sectie dat de tweedaagse conferentie een “educatieve poging” is van individuen en organisaties die samenkomen rond “het ware wetenschappelijke onderzoek naar de gecreëerde aarde”. Naar eigen zeggen geloofden ze ooit ook dat de aarde een bol is, maar kwamen ze na tal van experimenten, grondige analyses en diepgaand onderzoek tot de constatatie dat “de waarheid over onze wereld niet die is die ze je hebben verteld”. Verschillende ‘experts’ – die op één of andere manier een impact hebben gehad op de flat earth-gemeenschap – gaven een voordracht, met als doel het ontkrachten van de vele “pseudo-wetenschappelijke ‘feiten’ rond de aarde”, terwijl zij het “ware bewijs” leverden. Zo ook believer Mark Sargent, die meer dan 43.000 volgers heeft op zijn flat earth-kanaal op Youtube. “Niemand houdt van het ongemakkelijke gevoel van een klein balletje te zijn dat door de ruimte vliegt. En het klopt ook gewoon niet”, zegt hij aan de BBC.

Flat Earth International Conference 2017 Mark Sargent tijdens zijn presentatie op de Flat Earth International Conference 2017.

FAQ: "Zal ik van de rand vallen?"

In de FAQ-sectie op de website nog enkele antwoorden op prangende vragen: “Zal ik van de rand vallen?” “Nee”, is de uitleg formeel. “Hoewel er verschillende modellen zijn binnen de flat earth-gemeenschap, is het vaakst afgebeelde model van onze aarde er eentje van een cirkelvormige schijf, met Antarctica als een beschermende ijsmuur." "Liegt NASA?", is een andere FAQ. “Wij geloven dat ruimteagentschappen van de overheid kiezen voor “creatieve vrijheden” met uw belastinggeld en “misleidend materiaal” de wereld insturen. Wist je trouwens dat alle beelden van de aarde die een gebogen horizon of een bolvorm tonen met de computer gecreëerd zijn of vastgelegd zijn met een fisheye-lens?”

CBS Philadelphia

De omkadering van en de gadgets terug te vinden op een Flat Earth Conference? Dat spreekt voor zich: tafels met een platte wereld als oppervlak, platte klokken die de aarde voorstellen, t-shirts met platte ideeën en flitsende banners die zeggen wat iedereen aanwezig denkt: “The earth is flat!”

Eenzaam

Waarom aanhangers van een platte aarde graag samenkomen? “Je bent vaak zo eenzaam in je ideeën”, legt deelnemer ‘Happy the Artist’, die helemaal vanuit Virginia kwam, aan de BBC uit. “Een welgekomen verandering met het hoongelach waarop we meestal onthaald worden”, verklaren verschillende andere deelnemers aan CBS News. Online volgden nog eens duizenden mensen de conferentie.

Van idee veranderen zullen ze naar eigen zeggen nooit. Ook deelnemer Marilyn Teed, die afreisde vanuit Pennsylvania, is zeker van haar stuk. “Ik heb urenlang video’s gezien”, vertelt ze aan de BBC. En ze zag het ook met haar eigen ogen. “Ik ging naar de kust, naar New Jersey. “En daar heb ik een sluitend testje gedaan. Als je van links naar rechts over de oceaan kijkt, dan zie je de horizon mooi recht van links van rechts gaan… Het is echt plat.”

Hundreds from around the world are in Cary this week for the sold-out Flat Earth International Conference 🌎 pic.twitter.com/5Qkk2RMpBI David Hurst(@ DHurstWNCN) link