“Het gebeurde tot zes keer per dag”: ingenieur eist 1, 1 miljoen van ‘winderige’ baas mvdb en jv

28 maart 2019

12u26

Bron: News.com.au 0 Bizar Een ingenieur die omgerekend 1,1 miljoen euro (1,8 miljoen Australische dollar) eist van zijn ex-baas omdat deze moedwillig meerdere malen per dag stinkende winden liet, is maandag voor het hof van beroep in Melbourne verschenen. De rechter in eerste aanleg gaf David Hingst vorig jaar ongelijk waardoor hij niet in aanmerking kwam voor de schadevergoeding. Hingst blijft erbij dat de flatulentie werd gebruikt als een manier om hem te pesten. Het proces wordt nu in beroep overgedaan.

De nu 56-jarige man werkte tussen midden 2008 en 2009 bij het bedrijf Construction Engineering Australia. Het boterde niet bepaald goed met zijn baas Greg Short. De gedaagde lichtte zijn achterste op naar Hingst en liet dan winden. Een procedé dat herhaaldelijk tot zelfs dagelijks voorkwam. “Soms zelfs tot zes keer op een dag”, aldus eiser Hingst.

De ingenieur die in een klein kantoor zonder ramen moest werken, walgde er in die mate van dat hij er een depressie, angstaanvallen en fysieke ongemakken aan overhield. Overmand door de stank, nam hij meerdere malen een deodorantbus en spoot ermee richting Short, bijgenaamd ‘mister Stinky’.

Met een torenhoge schadeclaim van 1,1 miljoen euro trok Hingst naar het Hooggerechtshof van de Australische deelstaat Victoria. Short gaf toen in de rechtszaal toe dat hij misschien een of twee keer last had gehad van winderigheid, maar ontkende dat hij bewust Hingst viseerde.

De rechter in eerste aanleg wees de zware eis van de hand. Ze zag geen pestgedrag in de windjes en achtte Shorts flatulentie niet “kwaadwillig”. Die zou eerder te zoeken zijn in het “terechte” ontslag van Hingst en in de stress die hij thuis ondervond.

Short zou Hingst enkele weken voor diens ontslag aan de telefoon uitgescholden hebben over zijn prestaties op het werk. De rechter oordeelde dat daarin, en in het ontslag zelf, de kern van Hingsts problemen lag en dat hij daarom uit was op wraak. Hingst tekende meteen beroep aan. Door de “bevooroordeelde” rechter was hem geen eerlijk proces gegund, luidde het.

Ook nu doet de man geen beroep op een advocaat en verdedigt hij zichzelf. Hij herhaalde maandag nagenoeg alles wat hij al in eerste aanleg had verklaard. “De flatulentie was een middel om me te pesten en werd gebruikt om me weg te krijgen”, zei hij na de eerste procesdag. Waar het oorspronkelijke proces nog liefst achttien dagen duurde, heeft de rechter in beroep nu vijf dagen uitgetrokken. Zijn arrest volgt morgen.

