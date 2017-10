"Hallo politie? In een tent op straat ligt een koppel luidruchtig te vrijen" sam

Bron: The Mirror 0 rv De tent stond vlakbij een hostel. (screenshot Google Maps) Bizar De politie van het Schotse Edinburgh heeft een vreemde oproep gekregen. Inwoners van een woonwijk belden de hulpdiensten omdat een koppeltje een eenpersoonstentje opstelde in hun straat en vervolgens luid begon te vrijen.

Rebecca Curtis-Moss stootte zaterdag op het tafereel toen ze haar honden aan het uitlaten was. Op Facebook schreef ze: "Wie zou overwegen de daklozen aan te geven die luidruchtig liggen te vogelen in een tent in Parliament Street, maak u geen zorgen. Ik heb net de vreemdste conversatie van mijn leven gehad met de politie."



Ze citeert het politieverslag waarin de agent vroeg welke geluiden de mensen aan het maken waren, waarop de vrouw liet noteren: "Luide geluiden van coïtus". "Ik heb geen probleem met dakloze mensen", zegt ze nog. "Maar ze waren letterlijk aan het neuken aan enkele appartementen. Het is compleet ongepast. Ze hadden een rustigere of een meer afgesloten plaats kunnen kiezen, en ironisch genoeg zitten ze vlak naast een hostel."

Niet iedereen is het eens met de vrouw. Danie Garland vraagt: "Kunnen mensen tegenwoordig niet een beetje lol hebben in de privacy van hun eigen tent...?" Ook Carol King denkt er het hare van. "Wie zegt dat romantiek dood is?", grapt ze.



De politie bevestigt dat agenten uitrukten naar het incident maar dat de mensen in de tent helemaal aangekleed waren. "We hebben inderdaad een melding gekregen dat mensen seks hadden", zegt een woordvoerster van Police Scotland aan Britse media. "Maar toen de agenten ter plaatse waren, waren ze volledig aangekleed. Er was geen criminaliteit gemeld dus we hebben het incident gesloten." Het koppel in de tent zou hebben verklaard dat ze maar wat "aan het stoeien waren".

