"Hallo, politie? Ik ben mijn 6 maanden oude baby op de metro vergeten, denk ik" mvdb

19 maart 2018

15u05

Bron: NY Daily News 93 Bizar Een 26-jarige man is enkele uren opgepakt nadat hij zijn zes maanden oude baby'tje had achtergelaten in een metrostation in New York.

Joshua Perez belde in de nacht van zaterdag op zondag zelf de politie en verklaarde in slaap te zijn gevallen. Hij was gestrand in een metrostation in stadsdeel Brooklyn terwijl hij in het stadsdeel Bronx woonachtig is.

Een voorbijganger in een station nabij de Bronx trof het jonge meisje alleen aan in haar kinderwagen en belde de politie. Een metrorit tussen de twee stations in kwestie duurt een klein uur. Het baby'tje was ongedeerd.

Perez verklaarde aan de politie dat hij samen met zijn vriendin en hun dochtertje om twee uur 's nachts de metro huiswaarts namen. Ze kwamen terug van een feestje bij vrienden thuis. De ouders maakten onderweg hevige ruzie, waardoor de vrouw eerder afstapte. Eens ontwaakt belde Perez de moeder en vroeg waar hun dochtertje was. De politie sluit niet uit dat de man onder invloed was van alcohol en/of drugs. Het kindje werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder mocht het kindje daar gaan ophalen.

De politie onderzoekt nog wie het kindje uit het metrostel haalde en op het perron zette. De jonge vader werd opgepakt, ondervraagd en voor de snelrechter gebracht. Die liet hem gaan zonder borgtocht. Perez moet zich mogelijk later nog gerechtelijk verantwoorden.