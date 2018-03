'Groupies' overstelpen massamoordenaar Nikolas Cruz in de gevangenis met fanmail: "Je ogen zijn prachtig" kg

29 maart 2018

18u22

Bron: Sun Sentinel, Psychology Today 0 Bizar Nikolas Cruz, de tiener die in februari 17 mensen neerschoot op een middelbare school in Parkland, Florida, krijgt bergen fanmail. Terwijl Cruz voor zijn daad amper vrienden had, heeft hij nu een resem aanbidders: jonge meisjes, maar ook volwassen vrouwen en mannen.

“Ik behoud me het recht om om je te geven, Nikolas!” bloklettert één van de brieven die bedoeld zijn voor Cruz. Het is er niet aan te merken dat de tiener amper een maand geleden zijn vroegere middelbare school binnenstapte met een semiautomatisch wapen en daar veertien leerlingen en drie leerkrachten doodschoot. Nog eens 17 anderen raakten daarbij gewond.

Desalniettemin krijgt Cruz in de gevangenis elke dagen brieven en wenskaartjes van aanbidders, die het lokale nieuwsmedium Sun Sentinel kon inkijken. Af en toe zitten er ook pikante foto’s tussen.

“Je ogen zijn prachtig en de sproetjes op je gezicht maken je zo knap,” staat te lezen in een brief die versierd is met hartjes en smileys. Een 18-jarige fan schrijft: “Ik weet dat je een goede vriend kunt gebruiken nu. Houd vol en kop op.” Een wenskaart met een kat op de voorkant is afkomstig van een oudere man met een snor: in de kaart sloot hij enkele foto’s van zichzelf bij. Nog een andere inzending komt van een vrouw van Chicago, die negen foto’s opstuurde waarop ze suggestief poseert voor de camera.

"Bergen brieven"

“Er zijn bergen brieven,” beaamt Howard Finkelstein, de advocaat van Cruz. “In mijn veertig jaar als advocaat heb ik nog nooit zoveel brieven gezien aan een beklaagde. Iedereen krijgt er nu en dan wel eens een paar, maar niet zoals dit.”

Zelf krijgt Cruz de brieven niet te zien, omdat hij voorlopig wordt vastgehouden in een isoleercel. “We lazen een paar religieuze [brieven] voor waarin gebeden werd om zijn ziel en om God te vinden, maar we gaan en willen geen fanbrieven voorlezen of de foto’s van amper geklede tienermeisjes tonen.”

Gevangenisgroupies

Het fenomeen van zogenoemde ‘gevangenisgroupies’, is niet nieuw. Er is een overvloed aan criminelen die een meute fans achter zich kon scharen. Zo kregen seriemoordenaars Ted Bundy en Charles Manson eerder al een persoonlijke fanclub, en dichterbij huis werden onder andere Marc Dutroux, Salah Abdeslam en Kim De Gelder bedolven onder liefdesbrieven.

Waarom oefenen net zulke geharde criminelen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op schijnbaar alledaagse mensen? Een duidelijk antwoord is er voorlopig nog niet. Volgens professor Katherine Ramsland van de Universiteit van Pensylvania zijn er wel verschillende hypothesen. Sommige vrouwen zeggen te geloven dat ze de moordenaar kunnen verbeteren, anderen zien enkel het slachtoffer achter de crimineel: een individu die niet begrepen werd door de maatschappij, en mededogen nodig heeft.

In ieder geval speelt de mediatisering van de moordzaken een grote rol, aldus Ramsland. Wanneer een moordenaar roem vergaart op televisie, is de kans groter dat hij ook de aandacht trekt van 'groupies'.

"Welke psychologische dynamiek er ook achter schuilt, de gevaarlijkste mannen in de gevangenis, als ze media-geniek zijn, zullen waarschijnlijk vrouwen aantrekken die hopen hun vrouw te worden," besluit Ramsland.