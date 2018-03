"Grootste gelukzak ter wereld" ontsnapt aan dood tijdens incident met hoogspanningskabel sam

04 maart 2018

17u03

Bron: Sky News 1 Bizar "Hoe hij aan de dood ontsnapte, is gewoonweg ongelooflijk", zegt een medewerker van een Britse elektriciteitsmaatschappij. Hij heeft het over een man die een tak van een hoogspanningslijn wilde trekken waardoor maar liefst 11.000 volt gierde.

De lange tak was tijdens storm Emma op de elektriciteitskabels beland in Mottram, in Groot-Manchester. Een voorbijganger besloot in te grijpen en eraan te trekken. Zijn naam is niet bekend, maar hij voelde naar eigen zeggen slechts "een tinteling" toen hij zijn dwaze actie ondernam. Daarna belde hij de elektriciteitsmaatschappij Electricity North West.

Het bedrijf tweette gisteren een foto van de voorbijganger, die door 'incident manager' Chris Fox "de grootste gelukzak ter wereld" wordt genoemd. "Elektriciteit kan zich verplaatsen door dingen zoals takken en kan ogenblikkelijk doden", zegt hij aan Britse media. "Ze kan ook springen, dus hoe hij ontsnapte aan de dood, is gewoonweg ongelooflijk".

"Hij dankt zijn leven aan een maffe combinatie van omstandigheden die we nog niet echt kunnen bevatten"

"Niet te geloven"

"Hij dankt zijn leven aan een maffe combinatie van omstandigheden die we nog niet echt kunnen bevatten, waaronder zijn handschoenen, zijn sterke wandelschoenen en het feit dat de tak volledig droog moet geweest zijn. "En dan nog kunnen we niet geloven dat hij ongedeerd ontsnapte."

De man belde de maatschappij, die meteen de stroom uitschakelde en ter plaatse kwam om de tak te verwijderen. Fox noemt het nog noodzakelijk dat je meteen de juiste diensten verwittigt wanneer je gevallen kabels ziet, of afval dat de kabels raakt. Die kunnen dan veilig ingrijpen.

Storm Emma hield lelijk huis in de regio. Windstoten en omgevallen bomen beschadigden elektriciteitskabels, waardoor 23.000 woningen zonder stroom kwamen te zitten.

Storm Emma SAFETY WARNING as ‘luckiest man alive’ avoids death - https://t.co/qtHeJ8a2fh pic.twitter.com/2gqE9l5RRN ElectricityNorthWest(@ ElectricityNW) link