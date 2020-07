‘Greta Thunberg-grap’ komt Duitse automobilist duur te staan Redactie

01 juli 2020

16u01

Bron: AD.nl 52 Bizar Een 52-jarige automobilist uit het zuiden van Duitsland heeft een gepeperde rekening ontvangen voor het bevestigen van een pruik aan de kofferbak van zijn auto. Daarmee veroorzaakte hij medio juni onbewust een klopjacht van de politie. Die kreeg meldingen binnen van weggebruikers die dachten aan een ontvoering of moord, melden Duitse media.

De automobilist uit het district Amsberg-Sulzbach (Beieren) draait nu op voor de kosten van de grootschalige politieactie, alles bij elkaar 1.283,40 euro.

Dit omdat de klopjacht in juni in Mittenwald en Seefeld in het Duitse deel van Tirol, niet de eerste was die hij uitlokte. Drie weken eerder had de politie om dezelfde reden ook al een zoekactie naar zijn voertuig gelanceerd in het district Opper-Palts.



Volgens de vijftiger ging het om ‘satire’ en was de pruik met twee vlechten een knipoog naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Op de wagen van de man zat ook een sticker met de tekst: ‘Greta??? Nooit gezien.’