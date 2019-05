“Gratis Viagra voor alle koppels”: te weinig leerlingen voor schooltje, burgemeester bedenkt creatieve oplossing Sven Van Malderen

21 mei 2019

17u18

Bron: Le Parisien/ La Voix du Nord 18 Bizar Gratis Viagra voor alle jonge koppels in zijn gemeente: met die maatregel hoopt de burgemeester van Montereau de sluiting van een schooltje op zijn grondgebied te voorkomen. De actie was natuurlijk ludiek bedoeld, maar het resultaat overtreft de stoutste verwachtingen. Alle Franse media pikten het verhaal op, met als gevolg dat de schijnwerpers nu volop op het nijpende probleem gevestigd zijn.

Het innovatieve voorstel werd officieel opgenomen in het gemeentedecreet. “Koppels tussen 18 en 40 jaar zullen blauwe pilletjes krijgen, zodat ze alle kans op bevruchting krijgen. Op die manier kunnen de twee schooltjes (in Montereau en de naburige gemeente La Cour-Marigny in het Franse departement Loiret; nvdr) behouden blijven. Als er een baby geboren wordt, zullen we ook overwegen om een speciale premie uit te keren”, klinkt het.

Montereau telt zeshonderd inwoners. In het plaatselijke schooltje vertoeven amper dertig kinderen tussen twee en zes jaar. De buren in La Cour-Marigny ontvangen zo’n veertigtal leerlingen tussen zeven en elf jaar.

“Voorraad indien nodig”

De aantallen zijn zo klein dat een van de klassen nu dreigt te verdwijnen. En in dat geval zou de volledige scholengroep misschien wel de deuren moeten sluiten. Jean Debouzy trekt daarom aan de alarmbel. “Een dorp zonder kinderen is simpelweg een stervend dorp.”

De nieuwe regelgeving is intussen een kleine week van kracht. Tot nu toe is nog niemand zijn recht op Viagra komen opeisen. “Het was natuurlijk als grap bedoeld. Maar als het echt nodig is, zullen we een voorraad aanleggen”, verduidelijkt Debouzy. Eén probleem wel: net als in ons land mag het prestatiebevorderende pilletje enkel op medisch voorschrift aan de man gebracht worden.

Debouzy is lang niet de eerste Franse burgemeester die met een creatief idee op de proppen komt. Recent nog schreef de burgervader van Sainte-Geneviève-des-Bois in het decreet dat zijn inwoners niet langer ziek mogen worden. Op die manier wilde hij het gebrek aan medische zorg in de regio aankaarten.