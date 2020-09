‘Gigantische rat’ ontdekt in riool Mexico-City HR

26 september 2020

12u07

Bron: El Universal, The New York Post 64 Bizar Dat een rat in de riolering zit, is op zich niet bijzonder. Maar een exemplaar, groter dan de meeste mensen, daar keken ze ook in Mexico-City even van op. Arbeiders ontdekten er een gigantisch pluchen beest dat een verstopping veroorzaakte in de riool.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Samen met de rat haalden de werkmannen in totaal 20 ton afval uit de ondergrondse riolering. De pluchen rat veroorzaakte volgens lokale media een verstopping, waardoor de buurt er onder water was gelopen.



Nadat beelden van de pluchen rat de ronde deden op sociale media, zou een vrouw zich geïdentificeerd hebben als de eigenares. Ze beweerde dat het een decorstuk van bij Halloween was. Ze speelde het kwijt tijdens een hevige regenbui.

Mexico-City is de hoofdstad van Mexico. In de agglomeratie wonen ongeveer 23 miljoen inwoners. Het is een van de grootste stedelijke gebieden ter wereld.