'Gevraagd: seks om een kind te krijgen'. Vrouw plaatst advertentie online om zwanger te worden

Bron: BBC 1 thinkstock .Jessica zocht eigenlijk een vader voor haar kind en niet zozeer een partner voor zichzelf. Tegen haar verwachtingen in werd ze toch verliefd op de man die ze uitkoos. Bizar Tien maanden geleden postte de Britse dertiger Jessica een berichtje op Craigslist, een website waar vooral tweedehands spullen verhandeld worden, dat ze een baby wilde en een man zocht die haar daarbij wilde helpen. Tot haar eigen verbazing werd ze niet alleen verliefd op de man die ze uiteindelijk uit de vele antwoorden uitkoos – ook was ze na zes weken al zwanger.

“Veilig vrijen om een kind te krijgen”, kopte de advertentie die Jessica (niet haar echte naam) plaatste. “Ik ben de dertig gepasseerd en ik heb het opgegeven om ‘Mr. Right’ te vinden. Ik wil een baby”, klonk het duidelijk. Jessica had verder nog enkele eisen waaraan de potentiële vader moest voldoen: de vader moest langer zijn dan 1 meter 75, niet ouder dan veertig en bereid om zich te testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Hij zou ook bereid moeten zijn “een paar dagen lang veel seks te hebben.”

De vrouw postte het berichtje toen ze vanuit huis op de bus naar haar werk in de Londense binnenstad zat. Voor ze op haar werk was aangekomen, liepen de eerste berichten al binnen. Dezelfde avond maakte Jessica al een afspraak met de meest veelbelovende man die gereageerd had. “Onze grootouders woonden niet eerst jarenlang samen terwijl ze samen tv-series keken”, zegt Jessica over haar zakelijke aanpak. “Een familie krijgen was vanaf het begin het doel van deze onderneming.” De vrouw zegt dat ze in haar omgeving veel straalverliefde vrienden halsoverkop kinderen zag krijgen om vervolgens met bittere ruzie uit elkaar te gaan. “Dat wilde ik voorkomen. Ik besloot romantiek op te offeren zolang mijn kind twee ouders had die van hem of haar hielden en voor hem of haar zouden zorgen.”

Thinkstock Een negatieve zwangerschapstest.

Schrikbeeld van kinderloze tante

Voor Jessica tot haar drastische plan overging, had ze een lange relatie met David, die ook kinderen wilde. Maar hij wilde het niet zo snel als zij. “Hij was doelloos. Hij wilde ermee wachten tot hij zich beter voelde over zijn leven en zijn carriere. Ik had zoiets van ‘kom op!’” De kinderwens van de vrouw begon vanaf haar dertigste verjaardag op te spelen. Ze was jaloers op al haar vriendinnen die wel al kinderen kregen. Een bezoekje aan een zieke kinderloze tante in het ziekenhuis bevestigde haar schrikbeeld: Jessica kreeg de indruk dat ze slechtere zorg kreeg, aangezien niemand op betere zorg aandrong. “Ik dacht dat er voor mezelf een zelfde soort risico was als ik in een zelfde situatie terecht kwam zonder eigen kinderen te hebben. Kinderen kunnen als een soort ‘verzekering’ dienen als je ouder bent.”

In maart 2016 beëindigde Jessica haar relatie me David en begon onmiddellijk haar collega Scott de daten, die wél heel graag kinderen wilde. Na zes maanden proberen was het koppel nog steeds niet zwanger, waarop ze een vruchtbaarheidstest lieten doen. Scott bleek verminderd vruchtbaar te zijn: reden genoeg voor Jessica om ook deze relatie af te breken. “Hij reageerde niet goed op het nieuws en stortte in. Ik vond dat ik hem niet de steun kon bieden die hij nodig had en ik wilde bovendien geen IVF-behandelingen.” Tijdens de kerstvakantie gingen ze uit elkaar, waarna Jessica een gynaecoloog bezocht die artificiële inseminatie met donorsperma aanraadde.

ThinkStock Een echografie.

Brexit

Jessica wilde ook een vader voor haar kind, waardoor dat idee haar niet aansprak. Toen ze het met een vriendin besprak, vroeg die zich af waarom ze ‘zo veel zou betalen voor wat je gratis in elke bar kan krijgen?’ “Maar ik wilde niet zomaar een pub binnenwandelen en onbeschermde seks hebben met iemand die niet op SOA’s getest was”, vertelt Jessica. “Ik wilde ook niet zomaar iemand ‘in de val laten lopen’ door hem ongewild ouder te maken.”

Toen kwam ze op het idee om een advertentie op een co-ouderschapswebsite te plaatsen, maar al gauw bleek dat het publiek op die website vooral homoseksuele koppels waren, die een moeder zochten voor hun kind. “Ik was bang dat ik uiteindelijk als ‘vijfde wiel aan de wagen’ zou functioneren in een situatie met drie ouders. Dat wilde ik niet.”

Het contact met een single man dat ze aan de website overhield, leek aanvankelijk goed te zitten, tot ze het over politiek hadden. “Hij bleek voor een brexit te zijn, ik absoluut tegen. Ik dacht niet dat dit een goede basis was voor een consequent ouderschap.” Datingapps wilde Jessica, die lerares is, niet proberen omdat ze dan haar foto online moest zetten en ze wilde niet dat leerlingen haar op die manier zouden kunnen tegenkomen. Toen kwam ze op het idee om een berichtje op Craigslist te posten. “Er zitten heel veel mensen op Craigslist en het is gratis”, vertelt ze. “Als ik nu terugkijk, klinkt het helemaal van de pot gerukt. Maar ik wilde gewoon een goede man die mijn waarden deelde.”

thinkstock De baby was meer dan welkom!

Penisfoto’s en eenzame mannen

De goede man uit alle reacties filteren, bleek nog niet zo gemakkelijk. Uiteraard kreeg ze een hoop penisfoto’s binnen, net als berichten van mannen die beweerden “al verschillende vrouwen geholpen te hebben”. Dat was voor Jessica al een reden om hen juist níet te selecteren. “Het laatste waar ik behoefte aan had, is dat mijn kind later op een feestje blijkt te kussen met zijn halfbroer- of zus…” Een jonge man die doodgraag een kind wilde na de miskraam van zijn vorige partner leek Jessica te kwetsbaar te zijn en ze wees hem om die reden af. Daarna kreeg ze een mailtje van Ross, een 33-jarige Londenaar, die ook al een aantal relaties achter de rug had. Hij schreef dat hij het geweldig vond om oom te zijn en dat hij graag zelf ook kinderen wilde. Dezelfde avond spraken Ross en Jessica af voor een drankje ter kennismaking.

“Ik vond dat hij er veel beter uitzag dan de foto die hij stuurde”, zegt Jessica. Het ‘obstakel’ van verschillende geloven, schoven ze snel aan de kant door te stellen dat ze een ‘Londense benadering’ wilden hebben. We waren er snel uit dat er maar een God bestaat die van iedereen houdt en we wilden dat een kind zich prettig zou voelen bij religieuze én niet-religieuze mensen.” Aan het einde van de eerste avond kusten Jessica en Ross al. “Ik voelde me erg op m’n gemak bij hem”, zegt ze. Een paar dagen later zagen ze elkaar opnieuw en planden ze hun SOA-tests. Na hun vierde date belandden ze bij elkaar in bed om te zien of ze fysiek compatibel waren. “Het was echt heel goed en we besloten om meteen voor een baby te gaan, omdat we wisten dat het vaak wel een tijdje kan duren.”

ThinkStock De baby werd met een keizersnede geboren.

Meteen zwanger

Enkele weken later was Jessica al zwanger. “Zes weken nadat ik de advertentie geplaatst had, kwam ik erachter dat ik zwanger was. Dat was een behoorlijke verrassing en helemaal niet wat ik verwacht had!” Na de aangename ontdekking sprak het stel met elkaar af dat ze geen seks met anderen meer zouden hebben. “Ik wilde mijn relatie met Ross nog niet definiëren. Ik vond het fantastisch dat ik al zo snel zwanger was, maar ik was bang dat het ertoe zou leiden dat ik ook echt verliefd op hem was.”

Ross nam zijn verantwoordelijkheid als toekomstige vader op en ging telkens met Jessica mee naar het ziekenhuis, maar het stel ruziede wel over wie de foto’s van de echo’s mocht houden en of ze het geslacht van de baby al wilden weten. Door die ‘ruzies’ realiseerde Jessica zich wel dat ze écht gevoelens voor Ross had, ondanks dat ze aanvankelijk alleen een vader voor haar kind wilde, niet per se een partner voor haarzelf. “Ik realiseerde me al snel dat het me verdrietig maakte wanneer ik kwaad op hem was, omdat ik van hem hield. Maar ik was bang dat hij alleen maar zo attent en verzorgend was omdat ik zijn kind droeg.”

Twee maanden voor de geboorte van het kind trok Ross bij Jessica in. De baby werd uiteindelijk via een keizersnede geboren nadat bleek dat hij in een stuitligging lag. “Ross heeft de hele week die ik in het ziekenhuis moest blijven na de geboorte op een matrasje op de grond naast mijn bed geslapen. Er was nog een vader in dezelfde situatie, die maar een nacht bleef omdat hij het te oncomfortabel vond.”

thinkstock Jessica en Ross denken al na over een tweede kind.

Tweede kind

De komst van de baby zorgde niet alleen voor slapeloze nachten, maar ook voor een verdieping in de relatie van Jessica en Ross. “We gaan er samen voor en komen er samen doorheen. Misschien hebben we gewoon de energie niet meer om ruzie te maken”, lacht Jessica, die moederschapsverlof heeft. Ross werkt veel van huis uit, dus kunnen ze de verzorging van de baby veelal samen op zich nemen. “Dat is heel fijn, dat je de baby af en toe gewoon even aan de vader kan overhandigen en zeggen ‘hij is ook van jou!’”

Op dit moment zijn Jessica en Ross bijna een jaar samen en bijna twee maanden ouders. Ze ontdekken nog elke dag nieuwe dingen over elkaar. “Onlangs kwam ik er via een smsje achter dat hij van Billie Holiday houdt”, zegt Jessica enthousiast. “Het is fijn dat we bij elkaar zijn en dat we samen het kind kunnen opvoeden. We houden ervan samen te zijn.”

Het gaat zelfs zo goed tussen Jessica en Ross, dat ze al over een eventuele tweede baby gepraat hebben. “Ik heb er geen spijt van dat ik op deze onconventionele manier een familie gestart heb. Ik heb geen spijt van de advertentie. Ik denk niet dat je kan krijgen wat je wil door maar gewoon rustig te zitten afwachten tot het in je schoot landt.”